به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی علی مطهری نایب رئیس مجلس که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه را بر عهده داشت، در پاسخ به تذکر نصرالله پژمان فر نماینده مشهد که در خصوص خرید برخی حجاج از عربستان گفت: در شرایط بحران ارزی بهتر است ارز کشور به خارج از کشور نرود و بهتر است حجاج، پول ایرانی را در عربستان هزینه نکنند تا پول ایرانی تحقیر نشود.

نایب رئیس مجلس در پاسخ به انتقاد پژمان‌فر در مورد انتشار برخی عکس‌های نامناسب در روزنامه اظهار داشت: بنده هم این موضوع را احساس می‌کنم که انتشار عکس های نامناسب در مطبوعات رواج یافته است. آقای وکیلی عضو شورای نظارت بر مطبوعات و آقای صالحی وزیر ارشاد این موضوع پیگیری کنند.

براساس این گزارش، نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی اظهار داشت: رسانه‌ها و مطبوعات تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم در جامعه می‌گذارند و هم می‌تواند باعث هنجارشکنی و هم الگوسازی شوند.

وی ادامه داد: بنظر می‌رسد رویه بکار بردن عکس‌ها در روزنامه‌ها دچار مشکل شده است. روزنامه ای به نام «سازندگی» متاسفانه علیرغم تذکرات چندین باره عکس‌های رنگی را منتشر می کند که با شئونات اسلامی مغایرت دارد، بهتر است شورای نظارت بر مطبوعات این موضوع را پیگیری کند.

پزمان فر با اشاره به نزدیک بودن زمان اعزام حجاج به عربستان و لزوم حمایت از کالای ایرانی گفت: در مشهدالرضا برای حجاج نمایشگاهی تشکیل شده و کالاهای ایرانی برای حجاج در این نمایشگاه عرضه شده است تا از این نمایشگاه خرید کنند. بهتر است در سایر استان های کشور نیز چنین نمایشگاه هایی دایر شود تا حجاج از عربستان خرید نکنند تا پول آنها به جیب آل سعود خبیث رفته و تبدیل به گلوله شده و به مردم یمن اصابت کند.