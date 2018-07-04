بی توجهی به تذکرات شورا/ وقتی مدیران خانوادگی طرح ترافیک می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، یک هفته ای از انتشار اسامی خبرنگارانی که طرح ترافیک گرفته اند، گذشته است. در این یک هفته اسامی زیادی در این لیست ۲ هزار نفره شناسایی شده که خبرنگار نیستند اما مدارکی که برای اثبات خبرنگار بودن از سوی مدیران شهری پیش بینی شده بود را داشته اند.

در این یک هفته روزنامه نگاران متوجه شده اند که تعداد زیادی مدیر مسئول و مدیران ادارای و بازرگانی با همین مدارکی که برای اثبات خبرنگاری لازم بود توانسته اند آرم طرح خبرنگاری بگیرند.

در این مدت خبرنگارانی که مدارک کامل را داشته اند اما نامی از آنها در لیست نبود متوجه شده اند که تعدادی فرزند نماینده مجلس، مدیر مسئول روزنامه های بزرگ و حتی کارمندان روابط عمومی که روزگاری روزنامه نگار بودند هم از طرح خبرنگاری استفاده کرده اند زیرا توانسته اند مدارک مورد نیاز که از سوی مدیران شهری برای اثبات خبرنگاری لازم بوده را در سامانه بارگذاری کنند. سیستم راستی آزمایی معاونت حمل و نقل و ترافیک نیز این مدارک را رد نکرده است.

در این لیست نام های ناآشنای زیادی هم وجود دارد که مشخص نیست آیا روزنامه نگار هستند یا آنها نیز کارمندانی هستند که توانسته اند همان مدارک مورد نیاز خبرنگاری را تهیه کنند. نام هایی که در آرامش بدون ترس از شناسایی همچنان مشغول تردد در محدوده طرح ترافیک هستند. خبرنگاری می گفت برخی نام های تکراری و پرتعداد را چگونه می توان شناسایی کرد.

تایید هویت خبرنگاران توسط معاونت حمل و نقل از همان ابتدا مورد انتقاد انجمن های صنفی روزنامه نگاران و معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد بود. به اعتقاد آنها معاونت حمل و نقل مرجع مناسبی برای تشخیص خبرنگاران واقعی نبود.

آن زمان پورسیدآقایی در برابر این انتقادها گفت: واقعیت این است که ما از ابتدا به‌ دنبال همین کار بودیم و مشخصا به انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران، وزارت ارشاد، انجمن مدیران غیر دولتی رسانه‌ها و... پیشنهاد دادیم که این مسئولیت را بر عهده بگیرند ولی همه آنان سر باز زدند و تنها خواهان افزایش سهمیه به تعداد سه‌ برابر سهمیه تعیین‌شده بودند تا بتوانند به همه افراد واجد و غیر واجد شرایط، طرح را واگذار کنند. این اظهار نظر کافی بود تا سریعا انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران واکنش نشان دهد، آن را تکذیب و اعلام کند: این نحوه برخورد مسئولان شهرداری تهران با جامعه رسانه‌ای و خبرنگاران که سابقه مشابهی ندارد، توهینی ضمنی و غیرمستقیم به اهالی این صنف با زیرپا گذاشتن حق و حقوقشان محسوب می‌شود.

در اعتراض دیگر پس از جلسات و رای زنی های بسیار و بی نتیجه، معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد: طرح فعلی، طرح آقای پورسیدآقایی است و نه طرح ترافیک شهر تهران.

محمد سلطانی‌فر در خصوص رای زنی هایش با این معاونت گفت: علیرغم برگزاری جلسات متعدد با حضور اصحاب رسانه، نمایندگان انجمن های صنفی و همچنین اعضای شورای شهر با معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، همچنان برای اصحاب رسانه و رفع مشکل طرح ترافیک آنها به نتیجه مطلوب نرسیدیم. سهمیه طرح ترافیک برای خبرنگاران، شاید کمترین کاری است که شهرداری تهران می‌باید در جریان اطلاع رسانی انجام دهد.

وجود نام هایی که مدارک کاملی برای اثبات خبرنگاری داشتند اما خبرنگار نبودند اثبات کرد که این معاونت و سیستم راستی آزمایی شان نتوانسته در این حوزه عملکرد موفقی داشته باشد.

عدم موفقیت تیم شناسایی خبرنگاران در معاونت حمل و نقل و ترافیک و راست آزمایی مدارک ارسال شده در اخبار نیز تایید شده است.

در یکی از اخبار منتشر شده پیرحسین لو مشاور معاون حمل و نقل شهرداری تهران از ابطال طرح فردی می گوید نماینده سابق بوده و در بررسی نخست طرح ترافیک گرفته است.

به گفته مشاور معاون حمل و نقل و ترافیک، نام فردی در فضای مجازی منتشر و به ما منعکس شد که می‌گفتند نماینده سابق بوده و سوابق او ربطی به کار مطبوعاتی ندارد. در بررسی مجدد متوجه شدیم که متاسفانه این نماینده دوره قبلی مجلس، از یکی از روزنامه‌ها با عنوان دبیر معرفی شده اما مدارکی که خود او و روزنامه‌اش ارسال کرده‌اند، حاوی چند تناقض آشکار است و به نظر جعلی یا لااقل مخدوش می‌رسد. قطعا چنین کسی مستحق دریافت طرح ترافیک خبرنگاری نیست و طرح او حذف خواهد شد. نچنان که پیش از این نیز در همه مواردی که با ارائه مدرک جعلی یا نامعتبر مواجه شدیم، بدون تعارف و تردید برخورد کردیم.

یکی از خبرنگاران نیز که مدارک خود را به طور کامل ارسال کرده اما در اولویت تایید قرار نگرفته است به مهر می گوید: برادر، خواهر، همسر و ٤ نفر از رفقای نزدیک مدیر یکی از سایت های خبری نیز دیده می شود، جالب اینجاست که خاندان این فرد در حالی از سهمیه خبرنگاری استفاده کرده اند که جملگی خانه دار یا دانشجو هستند!

به اعتقاد او با اعلام اسامی رسانه هایی که آرم طرح و ترافیک دریافت کرده اند، به خوبی مشخص خواهد شد کدام رسانه ها از رانت بیشتری برخوردار بوده اند!

موضوعی که این خبرنگار اشاره می کند از چالش های لیست منتشر شده است، نقصی که بیشتر اعضای شورای شهر نیز آن را تایید می کنند؛ عدم درج نام رسانه ها در کنار اسامی خبرنگارانی است که طرح ترافیک گرفته اند.

به نظر می آید در این مدت نام های پرحاشیه مانند فرزاندان مدیران مسئول، مدیران رسانه ای، فرزندان فعالان سیاسی شناسایی شده اند و حالا نوبت شناسایی نام های دیگر است.

این موضوع دربند هفت آیین نامه شورا که در خصوص طرح ترافیک خبرنگاران تصویب شده، پیش بینی شده است اما شهرداری تاکید دارد این بند را نادیده بگیرد.

موضوعی که بارها از سوی نهاد نظارتی شورا به آنها گوشزد شده اما آنها در برابرش سکوت کرده یا پاسخ هایی می دهند که تا کنون نه اعضای منتقد را قانع کرده و نه رسانه هایی که خواستار انتشار نام رسانه ها در کنار نام خبرنگاران هستند.

حجت نظری عضو شورای شهر تهران از معاونت حمل و نقل و ترافیک بابت انتشار اسامی خبرنگارانی که طرح ترافیک گرفته اند تشکر می کند اما تاکید دارد که درج نام رسانه ای که معرف هر کدام از متقاضیان بوده نیز ضروری و در راستای ایجاد شفافیت بیشتر است.

به گفته او تعریف خبرنگار با فعال در رسانه متفاوت است. ممکن است استدلال شود که برخی فعالان در حوزه رسانه، به رغم اینکه خبرنگار نیستند اما به صفت فعالیت در رسانه مشمول دریافت مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک می‌شوند و علت توجیهی را محل کار یا سکونت در محدوده طرح عنوان کنند.

حجت نظری اضافه می کند: اگر این استدلال را مود پذیرش قرار دهیم باید به تمام افرادی که در رسانه کار می‌کنند و محل کار یا سکونت ایشان در محدوده طرح واقع شده، این سهمیه داده شود، اما شاهد این هستیم که به همه افرادی که دارای شرایط برابری هستند سهمیه تعلق نگرفته و همچنین، خبرنگارانی هستند که علی رغم داشتن تمام شرایط لازم، از این سهمیه برخوردار نشده‌اند.

احمد مسجد جامعی نیز معتقد است که باید روش و شیوه کار توزیع طرح های خبرنگاری مورد بازبینی قرار گیرد و جا دارد نقش نهادهای صنفی و مدنی در این موضوع شفاف شود که بشود کار را بصورت مشترک انجام داد.

در برابر درخواست به حق اهالی رسانه در خصوص اجرای مصوبه شورا برای انتشار نام رسانه ها فرهاد خوانساری که چهره شناخته شده ای در میان اهالی رسانه و خبرنگاران نبود اما بعد از مسئولیتش در معاونت حمل و نقل که راست آزمایی مدارک و شناسایی خبرنگاران واقعی را برعهده گرفت بسیاری با نام و چهره او آشنا شدند درباره مقاومت در برابر انتشار نام های رسانه ها گفته است: مهم‌ترین دلیل برای اعلام‌نشدن نام رسانه‌ها می‌تواند این باشد که مجریان طرح نمی‌خواهند مجددا باب سهم‌خواهی را بگشایند تا مبنای غلطی برای مطالبات در سال‌های آتی قرار گیرد؛ کاری که برای برچیدن آن وقت و انرژی زیادی صرف شد. متأسفانه هنوز شاهد انتقاد مدیران رسانه‌هایی هستیم که در یک سهم‌خواهی آشکار، به سهمیه‌ی سال‌های قبل خود استناد می‌کنند و آن را مبنایی برای سهمیه‌های سال جاری (و سال‌های آتی) می‌دانند!

علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران در برابر این استدال می گوید این مطلب یک بخشی از تصمیم شورا اما شورا در کنار آن اصرار داشته بود که اسامی رسانه ها باید منتشر می شد که این مهم صورت نگرفته است. لذا این امر باید از سوی شهرداری صورت گیرد. اگرشهرداری نخواهد اسامی منتشر شود راهش اصلاح آیین نامه است.

او ادامه می دهد: در تکمیل فرایند شفاف سازی این مهم باید دنبال شود و در مواردی که ثابت شود طرح به خبرنگاران واقعی داده نشده بازپس گیری طرح صورت می گیرد.

انتشار نام های خبرنگارانی که طرح ترافیک گرفته اند اتفاق خوبی بود که تا کنون مدیران ترافیکی شهرداری تهران از آن پرهیز می کردند. اما انتشار ناقص اطلاعات سهمیه بگیران و تمرکز بر روی خبرنگاران آن هم بدون نام رسانه که قدرت تشخیص غیر خبرنگاران را دشوار می کند، اتفاق مهمی در این حوزه نیست و بی توجهی به تذکراعضای شورا و برخی اهالی رسانه در برابر انتشار نام رسانه فضای بدبینی را تشدید می کند.