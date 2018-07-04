اسامی داوران و کمک داوران در لیگ برتر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، پس از برگزاری نشست امروز چهارشنبه اعضای کمیته داوران مبنی بر انتخاب داوران، کمک داوران در هجدهمین دوره لیگ برتر در کلاس توجیهی شروع فصل اسامی داوران و کمک داوران قضاوت کننده در فصل ۹۸-۹۷ به شرح زیر اعلام می شود:

داوران:

۱- علیرضا فغانی

۲- موعود بنیادی فر

۳- بیژن حیدری

۴- پیام حیدری

۵- حسن اکرمی

۶- سیدوحید کاظمی

۷- کمیل غلامی

۸- اشکان خورشیدی

۹- محمدرضا اکبریان

۱۰- محمدحسین زاهدی فر

۱۱- حسین زرگر

۱۲- سیدمهدی سیدعلی

۱۳- حمید حاج ملک

۱۴- سیدرضا مهدوی

۱۵- علی صفایی

۱۶- رضا کرمانشاهی

۱۷- کوپال ناظمی

۱۸- سعید رحیمی مقدم

۱۹- جواد رحیم زاده

۲۰- مهدی مرجان زاده

۲۱- رضا عادل

۲۲- سیدعلی میرغفاری

۲۳- روح الله شریفی

۲۴- شاهو اصلانی

اسامی داوران ذخیره که در صورت موفق نشدن داوران اصلی در تست های آمادگی جسمانی جایگزین آنها می شوند و تا زمانی که داوران اصلی موفق به انجام تست های آمادگی جسمانی نشوند آنها به عنوان داور لیگ برتر محسوب می گردند. در غیر این صورت داوران ذخیره در لیگ یک قضاوت خواهند نمود.

۱- جواد محمدی

۲- یاسر همرنگ

۳- علی بای

۴- پیمان فرخی مهر

۵- امیر عرب براقی

کمک داوران:

۱- رضا سخندان

۲- محمدرضا منصوری

۳- محمدرضا ابوالفضلی

۴- سعید علی نژادیان

۵- علی میرزابیگی

۶- حسن ظهیری

۷- آرمان اسعدی

۸- سعید قاسمی

۹- علیرضا ایلدروم

۱۰- بابک داوری

۱۱- سجاد طوری

۱۲- رحیم شاهین

۱۳- تورج عیوض محمدی

۱۴- حسن یوسفی

۱۵- مهدی عالیقدر

۱۶- علی دودانگه

۱۷- مهدی الوندی

۱۸- هادی طوسی

۱۹- فرهاد مروجی

۲۰- محمدرضا مدیرروستا

۲۱- محسن سلطانی

۲۲- قهرمان نجفی

۲۳- جلیل شعرانی

۲۴- اسد حاج محمد

۲۵- محمد عطایی

۲۶- محمد راهی

۲۷- ایوب غلامزاده

۲۸- بابک عباسقلی زاده

۲۹- محمد جواد مداح

۳۰- میریعقوب حجتی

۳۱- علی اکبر نوری

۳۲- حسن انتظاری

۳۳- مهدی شفیعی

۳۴- فرزاد بهرامی

۳۵- علی اکبر عظیم پور

۳۶- امیررضا آشورماهانی

۳۷- یعقوب سخندان

۳۸- عسگر محمدی

۳۹- حمید سبحانی

۴۰- محمدعلی پورمتقی

۴۱- علی احمدی

۴۲- محمدرسول ذورقی

۴۳- حمیدرضا کنعانی

۴۴- براتعلی مولوی

۴۵- احد سلطانی

۴۶- محمد هاشمی نسب

۴۷- مرتضی کاظمیان

۴۸- رضا قیم

اسامی نفرات ذخیره کمک داوران:

۱- امیر مبشر

۲- فرهاد فرهادپور

۳- امیرمحمد داودزاده

۴- حسین مرادی

۵- مهرداد نجفی

۶- یوسف مغروری