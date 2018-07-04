اثبات کرده ایم دیپلماسی کارآمد است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان در مراسم ۱۶۰ سال روابط سیاسی ایران و اتریش گفت: باعث مباهات اینجانب است تا مجددا در شهر چشم نواز، زیبا و تاریخی وین باشم و همچنین در اینجا در میان چنین گروه عالی قدری حاضر شوم. اجازه دهید فرصت را مغتنم شمرده و از مردم و دولت دوست اتریش برای میزبانی دلپذیر خود در طول دیدار تاریخی رئیس جمهور روحانی که نقطه عطف مهم دیگری در روابط دوجانبه با قدمت چند سده خواهد بود، قدردانی نمایم.

وی افزود: امروز ما ۱۶۰ امین سالگرد روابط دیپلماتیک بین ایران و اتریش از زمان امضای نخستین معاهده دوستی در سال ۱۸۵۸ که باعث بازگشایی سفارت اتریش در تهران و سفارت ایران در وین در ۱۵ سال بعد شد را جشن می گیریم. با این حال، همان طور که در مکاتبات رسمی بین سلسله صفوی و امپراتوری هابسبورگ و همچنین تبادل نمایندگان دیپلماتیک بین دو کشور در قرون شانزده و هفده عیان و آشکار است، روابط ایران و اتریش قدمتی پانصد ساله دارد.

ظریف با بیان اینکه در قرن نوزدهم، روابط دوجانبه به لحاظ کمّی و کیفی بخصوص در ابعاد فرهنگی و اجتماعی گسترش یافت گفت: شایان ذکر است که نخستین مدرسه نوین ایران، یعنی پلی تکنیک تهران که به نام «دارالفنون» مشهور است، در این زمان و به کمک و حمایت مربیان و اساتید اتریشی که از سوی دولت ایران جهت تدریس پزشکی، جغرافیا، هنرهای نظامی، معدن و دیگر علوم آن زمان دعوت شده بودند، تاسیس شد. این اقدام متعاقبا به عاملی برای ترغیب پزشکان، مهندسان، هنرمندان، مشاوران نظامی و متخصصان اتریشی برای سفر به ایران و مشارکت فعالانه در پروژه های نوسازی ایران تبدیل شد.

وزیر خارجه ادامه داد: از آن زمان، دو ملت روابط مستحکم و پایدار خود را توسعه بخشیده اند. ایران در زمره نخستین ملت ها برای به رسمیت شناختن جمهوری اتریش پس از جنگ جهانی اول در سال ۱۹۲۰ میلادی به شمار می آید. از این زمان، موافقت نامه های مهمی در حوزه های مختلف بین دو کشور به امضا رسید. نسخ این موافقتنامه ها در آرشیو و بایگانی ما نگهداری می شود و برخی از آن ها امروز در این نمایشگاه در معرض بازدید عموم قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: یکی از موضوعات برجسته که شایسته قدردانی است، تلاش های ارزشمند ایران شناس بزرگ اتریشی، یوزف فون هامر پورگشتال است که اثر فاخر حافظ، شاعر پرآوازه و نام آشنای ایرانی را به زبان آلمانی ترجمه و ادبیات پارسی را به دنیای آلمانی زبان معرفی کرد. من قصد ندارم تاریخ روابط و اقدامات مثبت مشترک خود در طول دو سده اخیر را مرور نمایم؛ با این حال، تمایل دارم به این موضوع اشاره کنم و قدردانی خود را نسبت به نقش بسیار سازنده اتریش در تاریخ سازی این کشور به منظور میزبانی و تسهیل مذاکرات بین ایران و گروه ۱+۵ که منتج به توافق بین المللی تاریخی برجام یا آنچه به درستی «موافقتنامه وین» نامیده می شود، ابراز نمایم.

ظریف ادامه داد: روابط تاریخی، فرهنگی و مردم با مردم و تعاملات بین دو ملت بزرگ در روابط دوجانبه کنونیِ مستحکم و مبتنی بر احترام و منافع متقابل، دخیل بوده است. ما بصورت دسته جمعی این موضوع را به اثبات رسانیده ایم که دیپلماسی کارآمد است و دیپلماسی به همه ملت ها کمک می کند. این نمایشگاه تاریخی گواهی بر مزایا و ثمرات دیپلماسی و نیز ارزش دیپلماسی در ایجاد فضای سازنده برای همکاری بین ملت ها است.