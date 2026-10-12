محمدجواد ترابیان کارشناس هواشناسی قم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس تحلیل نقشه‌های هواشناسی، امروز دوشنبه ۲۰ مهر آسمان قم صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد پیش‌بینی می‌شود.



وی افزود: سرعت وزش باد در امروز دوشنبه بین ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر بر ساعت خواهد بود و دمای هوا نیز روند کاهشی خواهد داشت، به‌طوری‌که کمینه دما به ۱۷ و بیشینه دما به ۳۱ درجه سانتی‌گراد می‌رسد.



ترابیان ادامه داد: روز سه‌شنبه ۲۱ مهر آسمان استان قم قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد ادامه خواهد داشت، همچنین از اوایل شب افزایش ابر و بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود.



وی خاطرنشان کرد: در روز سه‌شنبه کمینه دمای شهر قم ۱۸ و بیشینه دما ۳۳ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است و دمای هوا نسبت به روز قبل افزایش خواهد یافت.



وی افزود: روز دوشنبه کمینه و بیشینه دمای شهر قم به‌ترتیب ۱۷ و ۳۱ درجه و روز سه‌شنبه ۱۸ و ۳۳ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود.



وی اضافه کرد: همچنین در شبانه‌روز گذشته دستجرد با دمای ۱۱.۹ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و جمکران با دمای ۳۵.۳ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان قم بوده است.