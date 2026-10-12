یوسف گلشن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری رزمایش «جان‌فدا» در لنگرود همزمان با سراسر استان، اظهار کرد: این رزمایش جلوه‌ای دیگر از حضور مردم، انسجام اجتماعی و تبعیت از فرامین رهبر انقلاب را نشان می‌دهد.

فرماندار لنگرود با بیان اینکه این رزمایش «مردمی» است و مردم نقش اصلی را در آن دارند، افزود: دراین رزمایش مردم حاضر بیش از ۲۰۰ شبه حضور دارند تا مشارکت اجتماعی ایرانیان در مواجهه با ظلم و جور دشمنان خارجی رانشان دهند از این رو مسئولان باید مقدمات حضور پرشورتر مردم را فراهم می‌کنند

وی با اشاره به ایستادگی مردم پس از تجاوز دشمن به خاک کشورمان گفت: مردم بیش از ۲۰۰ روز پای دفاع از میهن اسلامی ایستاده‌اند و این پایمردی را در تجمعات شبانه، تشییع پیکر شهدای جنگ رمضان، تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب و کودکان شهید میناب نشان داده‌اند. این بار نیز در رزمایش «جان‌فدا» که روز پنجشنبه از ساعت ۳ در لنگرود برگزار می‌شود، آمادگی خود را به نمایش خواهند گذاشت.

گلشن با بیان اینکه مردم لنگرود نشان می دهند جان‌فدای استقلال و عزت ایران و ایرانی هستند، تصریح کرد:لنگرود با مردان و زنان نامدار و قهرمان و سرداران شهید خود بارها ثابت کرده است که برای عزت و استقلال ایران و اسلام استوار می‌ماند.

«جان‌فدا»فرصتی برای نمایش آمادگی مردم در دفاع از ایران است

فرماندار لنگرود با اشاره به اینکه این رزمایش فرصتی برای نمایش آمادگی مردم و پایبندی آنان به دفاع از کشور است، اظهار کرد:ملت همچنان با انرژی و در تبعیت از فرامین رهبر انقلاب، با جان‌فدا بودن برای ایران پای دفاع از کشور ایستاده و پاسدار خون شهدا است.

وی با بیان اینکه این پویش پیامی نیز برای دشمنانی دارد که این روزها دشمنی آشکار خود را با موجودیت تمدن بزرگ ایرانی ـ اسلامی نشان داده‌اند، افزود: ملتی که رهرو حماسه حسینی است، با حضور در رزمایش «جان‌فدا» ایستادگی خود را در برابر زورگویان جهان نشان می‌دهد.

گلشن با اشاره به آنچه شکست راهبردی دشمن در جنگ تحمیلی سوم خواند، بیان کرد: حضور مردم در کنار رشادت‌های نیروهای مسلح و خدمات قوای سه‌گانه، به‌ویژه دولت، این شکست را به دشمن تحمیل کرد.

وی گفت: این رزمایش نشانه‌ای از بلوغ فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و قدرت نرم ملت ایران در مواجهه با دشمن صهیونیستی و آمریکایی است. هرچه حضور مردم پررنگ‌تر باشد، دشمن مأیوس‌تر خواهد شد.

فرماندار لنگرود با اشاره به یکپارچگی مردم در شرایط بحران و جنگ گفت: مردم، فارغ از هر نوع گرایش و اندیشه سیاسی، برای حمایت از تمامیت ارضی و وحدت کشور کنار هم می‌ایستند. آنان با هر گویش، قوم، قبیله، اندیشه و تفکری به میدان می‌آیند تا نشان دهند جان‌فدای عزت و استقلال ایران بزرگ هستند.

وی از پیشینه تاریخی ایران گفت و تصریح کرد:ایران همواره در تاریخ درخشیده و ایرانیان در قرون اخیر هیچ‌گاه در برابر دشمن متجاوز سکوت نکرده‌اند و همواره ایستادگی کرده‌اند.

دعوت از مردم برای حضور در رزمایش

گلشن با اشاره به پیشتازی لنگرود در صحنه‌های انقلاب و با نوحه به اینکه رزمایش بزرگ «جان‌فدا» در این شهرستان به آوردگاهی برای مأیوس‌شدن دشمن، اظهار کرد:مردم اوج عزت و اقتدار خود را در جنگ رمضان نشان دادند و بارها در برابر عملیات روانی دشمن هوشیاری خود را به اثبات رساندند.

وی با دعوت از مردم همیشه حاضر پای انقلاب و نظام گفت: آمریکایی‌ها در مدیریت صحنه جنگ ناتوانی خودرا نمایان ساختند و این حضور پیام دیگری برای دشمنان و خپاروخفیف شدن آنان است.