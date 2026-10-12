«ساعت پویا» برای کودکان نگاه آموزشی دارد؛ امیدوارم فصل سوم ساخته شود

آبتین یغماییان کارگردان پویانمایی عروسکی «ساعت پویا» با اشاره به رویکرد آموزشی و تربیتی این مجموعه به خبرنگار مهر گفت: تلاش ما در «ساعت پویا» این بوده است که با زبانی ساده و در قالب داستان و ماجرا به کودکان بیاموزیم که اشتباه کردن پایان راه نیست، بلکه فرصتی برای یادگیری، اصلاح رفتار و بهتر شدن است.

یغماییان درباره داستان و محتوای مجموعه «ساعت پویا» توضیح داد: «ساعت پویا» با کارگردانی مشترک من و آرش رازانی و به سفارش مرکز پویانمایی صبا تولید شد. این مجموعه برای کودکان تولید شده و داستان آن درباره پسری به نام پویاست که یک ساعت جادویی پیدا می‌کند؛ ساعتی که به او امکان می‌دهد زمان را به عقب برگرداند.

کارگردان «ساعت پویا» با تأکید بر رویکرد تربیتی این مجموعه گفت: پویا در هر قسمت با موقعیتی روبه‌رو می‌شود که ممکن است در آن اشتباهی انجام دهد. او به کمک ساعت جادویی می‌تواند به گذشته برگردد، اشتباه خود را ببیند و آن را جبران کند. با این حال، مهم‌تر از جبران اشتباه، درسی است که از آن اتفاق می‌گیرد؛ اینکه اشتباه کردن بخشی از مسیر یادگیری است، اما باید از اشتباهات خود درس بگیریم و تلاش کنیم آنها را تکرار نکنیم. اینها آموزش هایی است که به کودک در بستر داستان ارائه می شود.

یغماییان با اشاره به روند تولید این مجموعه اظهار کرد: «ساعت پویا» تاکنون در ۲ فصل تولید شده است که هر فصل شامل ۲۶ قسمت ۱۲ دقیقه‌ای است. حدود ۲۰ نفر از هنرمندان و عوامل متخصص در رشته‌های مختلف هنری، از جمله انیمیت عروسک‌ها، ساخت دکور و عروسک و تولید موسیقی، طی بیش از چهار سال برای تولید این مجموعه و خلق دنیای آن برای کودکان تلاش کرده‌اند.

وی که با حضور در جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان برای این مجموعه پروانه زرین دریافت کرد، افزود: امیدواریم امکان تولید فصل سوم این مجموعه نیز فراهم شود تا بتوانیم داستان‌های بیشتری را برای مخاطبان کودک روایت کنیم.

این کارگردان درباره استفاده از فناوری‌های جدید در تولید پویانمایی گفت: در دنیای امروز ناگزیر هستیم از هوش مصنوعی در زمینه‌های مختلف استفاده کنیم. رویکرد ما در تولید این مجموعه این بوده است که هوش مصنوعی صرفاً به‌عنوان ابزاری برای کمک به فرایند تولید و دستیاری در کنار هنرمندان به کار گرفته شود. ابزاری که بتواند به شکل‌گیری و پرورش خلاقیت آنها کمک کند، نه اینکه جایگزین خلاقیت و توانایی هنرمندان شود یا تولید اثر صرفاً به خروجی‌های هوش مصنوعی متکی باشد.

یغماییان با اشاره به بهره‌گیری از تکنیک‌های روز استاپ‌موشن بیان کرد: در تولید «ساعت پویا» تلاش کرده‌ایم تا حد امکان از تکنیک‌های روز استاپ‌موشن در جهان استفاده کنیم. با این حال شرایط تولید در ایران و محدودیت‌های بودجه‌ای باعث می‌شود، نتوانیم همیشه از به‌روزترین امکانات و تجهیزات استفاده کنیم اما تلاش می‌کنیم محدودیت‌های مالی را با خلاقیت در فرایند تولید جبران کنیم و کیفیت کار را تا جای ممکن افزایش دهیم.

این کارگردان در بخش دیگری از این گفتگو، درباره ضرورت برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری ویژه کودکان در شرایط جنگی گفت: متأسفانه امروز در شرایطی قرار داریم که جنگ و اضطراب ناشی از آن، بخشی از زندگی کودکان و خانواده‌ها شده است. به همین دلیل، به نظر من برگزاری جشنواره‌های کودک و برنامه‌های فرهنگی و هنری در چنین شرایطی نه‌تنها نباید متوقف شود، بلکه اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

وی در پایان اظهار کرد: کودکان در روزهای جنگ، بیش از هر زمان دیگری به لحظه‌هایی برای بازی، شادی، خیال‌پردازی و تجربه دوباره حس امنیت و زندگی عادی نیاز دارند. تماشای یک انیمیشن، حضور در یک جشنواره و قرار گرفتن در کنار هم‌سن‌وسالانشان می‌تواند برای ساعاتی آنها را از فضای پرتنش و اضطرابی که در خانه و جامعه تجربه می‌کنند، دور کند و فرصتی برای تنفس و تجربه شادی در اختیارشان قرار دهد و این موضوع صرفاً یک سرگرمی ساده نیست.