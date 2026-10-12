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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۸:۳۰

جلالیان: یونیسف در واکنش به نقض حقوق کودکان میناب بیانیه صادر کرد

جلالیان: یونیسف در واکنش به نقض حقوق کودکان میناب بیانیه صادر کرد

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری از صدور بیانیه‌های یونیسف در محکومیت نقض حقوق کودکان میناب و کمک‌های مالی این نهاد به مجموعه‌های مرتبط خبر داد.

عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری، در گفتگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری مهر، درباره همراهی کشورهای مختلف و اقدامات یونیسف در واکنش به حادثه مدرسه میناب و جان‌باختن کودکان گفت: موضوع حقوق کودک از جمله مسائلی است که هیچ کشوری نمی‌تواند در برابر آن بی‌تفاوت باشد یا اعلام بی‌طرفی کند؛ چه کشورهایی که با ما موافق‌اند و چه کشورهایی که با ما مخالف‌اند.

وی افزود: یونیسف در این زمینه، هم از نظر مالی به مجموعه‌های مرتبط کمک‌هایی کرده و هم بیانیه‌هایی در محکومیت نقض حقوق کودکان در کشور و در قلمرو سرزمینی ما صادر کرده است.

جلالیان همچنین درباره آخرین وضعیت پیگیری حقوقی و قضایی پرونده کودکان شهید مدرسه میناب اظهار کرد: مستندسازی برای انجام اقدامات حقوقی و قضایی این پرونده از سوی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در حال انجام است.

کد مطلب 6973668
مهسا حيدری توچائی

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