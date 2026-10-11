مهلت انتخاب رشته کنکور ۱۴۰۵ و آزمون دانشجومعلم برای بار دوم تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام رشته‌محل‌های جدید و اصلاحات (سری سوم) مربوط به دفترچه‌های راهنمای انتخاب رشته، مهلت انتخاب رشته آزمون‌های سراسری(کنکور) و دانشجو- معلم (تربیت معلم) و همچنین دفترچۀ راهنمای پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی سال ۱۴۰۵ تمدید شد.

به دنبال انتشار دفترچه‌های راهنمای انتخاب رشته برای رشته‌های با آزمون و همچنین دفترچۀ راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی سراسری سال ۱۴۰۵ در تاریخ ۱۳ مهرماه ۱۴۰۵ و اطلاعیه تمدید و اصلاحات سری اول و دوم به تاریخ‌های ۱۶ و ۱۸ مهرماه ۱۴۰۵، اصلاحات و رشته‌محل‌های جدید مربوط به دفترچه‌های راهنمای فوق‌الذکر منتشر شد.

به‌منظور فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای آن‌دسته از متقاضیان مجاز به انتخاب رشته در آزمون‌های سراسری و دانشجو- معلم سال ۱۴۰۵ که تاکنون برای انتخاب رشته اقدام نکرده‌اند یا مایل به ویرایش کدرشته‌محل‌های انتخابی خود هستند، ترتیبی اتخاذ شده است که بتوانند تا پایان روز دوشنبه ۲۰ مهرماه ۱۴۰۵ نسبت به انتخاب و ثبت رشته یا ویرایش آن اقدام کنند.

لذا متقاضیان باید در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه‌های راهنمای مذکور و اصلاحات مندرج در اطلاعیه‌های فوق و این اطلاعیه، به تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه و نسبت به ثبت یا ویرایش کدرشته‌محل‌های انتخابی خود اقدام کنند.

متذکر می‌شود تاریخ ۲۰ مهرماه ۱۴۰۵ برای انتخاب و ثبت رشته یا ویرایش انتخاب رشته به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.

همچنین متقاضیان ثبت‌نام و انتخاب رشته پذیرشِ صرفاً با سوابق تحصیلی سراسری سال ۱۴۰۵ نیز می‌توانند با توجه به دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته پذیرشِ صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی، اصلاحات مندرج در اطلاعیه‌های فوق و این اطلاعیه، تا پایان روز دوشنبه ۲۰ مهرماه ۱۴۰۵ نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته یا مشاهده و ویرایش کدرشته‌محل‌های انتخابی خود اقدام کنند.

رشته محل های جدید و اصلاحات (سری سوم)