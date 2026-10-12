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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۸:۲۷

تمدید تعطیلی فرودگاه ریاض در پی ضربات سنگین نیروهای مسلح یمن

تمدید تعطیلی فرودگاه ریاض در پی ضربات سنگین نیروهای مسلح یمن

به دنبال عملیات های موفقیت آمیز نیروهای مسلح یمن علیه فرودگاه های عربستان، مقامات این کشور مجبور شدند تعطیلی فرودگاه ملک خالد ریاض را تمدید کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه فلایت رادار گزارش داد که فرودگاه ملک خالد در ریاض برای ۲۴ ساعت دیگر تعطیل خواهد بود.

بر اساس این گزارش، این تصمیم بعد از حملات موفقیت آمیز نیروهای مسلح یمن علیه فرودگاه های عربستان به ویژه فرودگاه ملک خالد اتخاذ شده است.

عربستان اعلام کرد که در حمله به این فرودگاه ۱۳ تن کشته و ۳۰۹ تن دیگر زخمی شده اند. حملات نیروهای مسلح یمن علیه عربستان در واکنش به تجاوزات وحشیانه این کشور علیه استان های مختلف یمن و کشتار غیرنظامیان صورت می گیرد.

همچنین روز گذشته اعلام شد که ترمینال چهار مسافری فرودگاه ملک خالد هدف قرار گرفت و دچار آتش سوزی شد.

کد مطلب 6975122

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