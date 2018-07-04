به گزارش خبرگزاری مهر، صدوچهلمین شماره خط حزبالله منتشر شد.
در هفتهی گذشته، خط حزبالله در شماره ۱۳۹ خود در مطلبی باعنوان «بنبست غربگرایی» با توجه به خروج یکجانبه آمریکا از برجام و حل نشدن تحریمها به ناکارآمدی نسخههای وارداتی برای حل مشکلات کشور پرداخت. این هفته نیز نشریهی خط حزبالله در سخن هفتهی خود با عنوان «افشای خط غربگرایان» به افشای خط رسانهای جدیدی که این جریان آغاز کرده، پرداخته است. در بخشی از متن چنین میخوانیم: از ابتدای انقلاب تا به امروز، کار شبکهی غربگرا در داخل کشور دقیقا همینی است که مشاور کارتر بدان اشاره کرده بود. آنها در هر دورهای، با تمرکز بر سر موضوع یا موضوعاتی، بستر لازم برای دشمن جهت ایجاد "فشار" بیشتر به کشور در راستای پروژهی "تغییر نظام" را هموار میکنند. این جریان برای رسیدن به هدف خود اینگونه وانمود میکنند که انقلاب "تب تند" جامعه است، شرایطی است "غیرنرمال و استثناء"، که مناسبات ملت و حکومت را به هم میریزد، بنابراین باید از هر راهی بهره برد تا این تب را فرو نشاند و جامعه را به "حالت عادی و نرمال" برگرداند.
دوم خردادماه امسال، رهبر انقلاب در دیدار با مسئولان نظام، صراحتا مطالبهی جدید خود از مسئولین را اعلام کردند: «دشمن ما اتاق جنگ را برده است در وزارت خزانهداری؛ [اتاق] جنگ علیه ما به جای وزارت دفاع، وزارت خزانهداری آنها است، به شکل فعّال هم مشغولند... من عرض میکنم اینجا هم بایست ستاد مقابلهی با شرارتِ این دشمن در مجموعهی اقتصادی تشکیل بشود؛ وزارت خارجه باید پشتیبانی کند، باید بهصورت همراه کمک کند لکن بایست در مرکز اقتصادی دولت این ستاد تشکیل بشود و این کار را دنبال کنند.»(۱۳۹۷/۰۳/۰۲) با توجه به اهمیت این موضوع گزارش این هفته نشریه با عنوان «روایتی از تشکیل اتاق جنگ اقتصادی توسط رهبر انقلاب» به این موضوع پرداخته است.
شنبه هفتهی گذشته بود که رودی جولیانی، مشاور ترامپ در نشست گروهک منافقین در پاریس به نقش آمریکا در هدایت و مدیریت اغتشاشات در ایران اعتراف کرد. اعترافی که رهبر انقلاب در اغتشاشات دیماه به مدیریت و فرماندهی اغتشاشات توسط آمریکاییها اشاره کردند. بههمین جهت گزارش رصدی این هفته خط حزبالله با عنوان «اعتراف مشاور ترامپ به برنامهریزی برای اغتشاشات در ایران» به این موضوع پرداخته است.
خبر ویژه این هفته خط حزبالله نیز به «قدردانی رهبر انقلاب از اقدام امام جمعه خرمشهر» پرداخته است. در هفتهی اخیر بهدنبال شکسته شدن خط لولهی انتقال آب غدیر که آب شرب شهرهای خرمشهر و آبادان و مناطق همجوار را تأمین میکرد، مردم این دو شهر با مشکل جدی آب شرب مواجه شدند.
باید مالهای نامشروع به بیتالمال برگردانده شود، چه نیازی هست که در دنیای کنونی کشور دارای سلاح موشکی باشد؟ از هر اقدامی که در جهت منافع مردم است جدا دفاع خواهم کرد، باید ستاد مقابله با اتاق جنگ آمریکا تشکیل بشود، بیداری مسئولین به این است که هرچه میتوانند به مردم خدمت کنند، چهار جریانی که مقابل انقلاب اسلامی قرار گرفتند و... عناوین بخشهای دیگر نشریه خط حزبالله است که مخاطبین گرامی میتوانند با مراجعه به نشریه این مطالب را مورد مطالعه قرار دهند
صدوچهلمین شمارهی خط حزبالله به ارواح شهدای حادثه ایرباس شماره ۶۵۵ تقدیم شده است.
صدوچهلمین شماره خط حزبالله منتشر شد؛
روایتی از تشکیل اتاق جنگ اقتصادی توسط رهبر انقلاب
نشریه خط حزب الله با گزارشی تحت عنوان «روایتی از تشکیل اتاق جنگ اقتصادی توسط رهبر انقلاب» منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، صدوچهلمین شماره خط حزبالله منتشر شد.
