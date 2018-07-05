۵ قلاده یوزپلنگ آسیایی در پارک ملی توران شاهرود مشاهده شد

عباسعلی دامنگیر در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه ماموران اجرایی پارک ملی توران شاهرود روز گذشته در هنگام پایش و رصد محیط از چشمهها، آبشخورها و تلمبه بادی تازه نصبشده در پارک، موفق به مشاهده یک خانواده بزرگ از یوز آسیایی شدند، ابراز داشت: در این خانواده پنج نفری چهار توله به همراه مادر آنها مشاهده شد
وی افزود: با توجه به اینکه محیط بانها در رکاب موتورسیکلت بوده و تجهیزات عکسبرداری به همراه نداشتند، لذا این صحنه توسط لنز دوربین عکاسی به ثبت نرسید ولی مشاهدات و مکان رویت آنها و مشاهدات محیط بان ها دقیقا توسط گوش تلفن همراه ضبط شد.
مدیر کل محیطزیست استان سمنان بابیان اینکه از ابتدای سال جاری این سومین مشاهده یوزپلنگ در این منطقه محسوب میشود، ابراز داشت: ماموران محیطبانی با تعقیب رد این پنج قلاده و با توجه به شرایط خاص نظیر سرعت یوزپلنگ و منطقه، فیلم کوتاهی از مشاهدات آنها به ثبت رسید.
دامنگیر بابیان اینکه قبل از مشاهده یوزها ۳۷ راس آهو در منطقه نیز رؤیت شدند، تصریح کرد: با توجه به اینکه آهو مهمترین وعده غذایی یوز را تشکیل میدهد مشاهده این دو در کنار هم نشان از پویایی حیات وحش و جمعیت خوب علفخواران دارد که میتوان به رشد این چهار توله یوز کاملا امیدوار بود.
وی افزود: ابتدای ماه مبارک رمضان امسال در محل چاه معدن با نذر طبیعت توسط دوستداران محیطزیست مبنی بر تامین آب حیات وحش یک دستگاه تلمبه بادی به فاصلهای حدود سه الی چهار کیلومتری محل مشاهده یوزها در هسته مرکزی پارک ملی توران نصب شد که موجب افزایش حضور گونههایی چون یوزپلنگ، گورخر، جبیر و آهو شده است.
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