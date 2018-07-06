افتخاری: برگزاری دربی سوپرجام در این شرایط به صلاح نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا افتخاری در گفتگو با پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان برنامه ریزی برای موفقیت در باشگاه استقلال را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: برای باشگاه استقلال برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت صورت گرفته و در این بین مطمئنیم که حل مشکلات مالی باعث خواهد شد که شرایط برای سرمایه گذاری بوجود بیاید و حتی به سمت خودکفایی پیش برویم.

مدیرعامل باشگاه استقلال با اشاره به صعود این تیم به مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا، تاکید کرد: این تیم با حضور شفر به شرایط خوبی رسیده است و باشگاه نیز از این پس استمرار در موفقیت ها را هدف قرار داده است .

افتخاری با اشاره به بازی تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس در سوپرجام گفت: بنا به دلایل مختلفی که در طی نامه ای که به فدراسیون هم ارسال کرده ایم، برگزاری این دیدار با توجه به شرایط موجود به صلاح فوتبال ایران نیست. بازیکنان ملی پوش ۱۴ روز استراحت اجباری دارند بنابراین زمان مسابقه باعث خواهد شد ملی پوشان بلافاصله بعد از استراحت وارد این بازی شوند که خطر مصدومیت به شدت آنها را تهدید می کند. از طرفی باید در لیگ قهرمانان آسیا حضور پیدا کنیم که برگزاری سوپرجام شرایط بازیکنان مصدوم دو تیم را برای آن دیدار سخت تر خواهد کرد.

افتخاری همچنین پیرامون شرایط مالی باشگاه استقلال هم توضیح داد: برای اولین بار در سال ۹۵ مالیات باشگاه استقلال کاملا پرداخت شده است و بدهی به بازیکنان،دارایی،کادرفنی و اشخاص حقیقی و حقوقی ندارد و در طی ۲ سال گذشته سازمان حسابرسی کل کشور هم بر اساس رسیدگی های انجام داده عملکرد مالی باشگاه را تایید کرده است.

وی با بیان اینکه حساب های باشگاه ثبت دفتر شده و به روز است تصریح کرد: این فرآیند با مقرارات مالی پرداخت می شود و هیچ پولی بدون ضابطه پرداخت و دریافت نخواهد شد که این مهم نتیجه کار مدیرتی است که در ۲ سال گذشته ساماندهی شده است.

مدیرعامل باشگاه استقلال همچنین از برطرف شدن مشکلات آکادمی این باشگاه خبر داد و گفت: به میزان ۵۰ میلیون تومان به تیم جوانان پرداخت شد و تزریق منابع به تیم های پایه بر اساس برنامه ریزی از پیش تعیین شده صورت خواهد گرفت.

افتخاری همچنین از تجهیز ورزشگاه امام رضا (ع) خبر داد و اظهار داشت: خوابگاه این مجموعه برای بازیکنان شهرستانی استقلال در نظر گرفته شده است.