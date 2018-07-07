آغاز ثبت نام ترم تابستان دانشگاه آزاد از امروز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، کلاسهای دوره تابستان دانشگاه آزاد اسلامی از ۲۳ تیر آغاز و یکم شهریور ماه پایان خواهد یافت.
زمان برگزاری امتحانات این ترم نیز از یکشنبه ۴ تا ۱۰ شهریورماه است.
دانشجویانی که ۱۰ واحد درسی باقیمانده دارند، میتوانند تا این سقف نسبت به انتخاب واحد دوره تابستان اقدام کنند و اخذ دروس وصیتنامه حضرت امام خمینی(ره) و روخوانی قرآن کریم علاوه بر ۸ واحد، بلامانع است.
دانشجویان سایر دانشگاهها نیز میتوانند برای گذراندن دوره تابستان دانشگاه آزاد اسلامی با پرداخت شهریه ثبت نام کنند.
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