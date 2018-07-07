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۱۶ تیر ۱۳۹۷، ۹:۲۸

۲۱ تیر آخرین مهلت ؛

آغاز ثبت نام ترم تابستان دانشگاه آزاد از امروز

آغاز ثبت نام ترم تابستان دانشگاه آزاد از امروز

ثبت نام ترم تابستانی دانشگاه آزاد اسلامی از امروز شنبه ۱۶ تیر آغاز و تا پنجشنبه ۲۱ تیر ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، کلاس‌های دوره تابستان دانشگاه آزاد اسلامی از ۲۳ تیر آغاز و یکم شهریور ماه پایان خواهد یافت.

زمان برگزاری امتحانات این ترم نیز از یکشنبه ۴ تا ۱۰ شهریورماه است.

دانشجویانی که ۱۰ واحد درسی باقیمانده دارند، می‌توانند تا این سقف نسبت به انتخاب واحد دوره تابستان اقدام کنند و اخذ دروس وصیت‌نامه حضرت امام خمینی(ره) و روخوانی قرآن کریم علاوه بر ۸ واحد، بلامانع است.

دانشجویان سایر دانشگاه‌ها نیز می‌توانند برای گذراندن دوره تابستان دانشگاه آزاد اسلامی با پرداخت شهریه ثبت‌ نام کنند.

کد مطلب 4340236

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