آغاز ثبت نام ترم تابستان دانشگاه آزاد از امروز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، کلاس‌های دوره تابستان دانشگاه آزاد اسلامی از ۲۳ تیر آغاز و یکم شهریور ماه پایان خواهد یافت.

زمان برگزاری امتحانات این ترم نیز از یکشنبه ۴ تا ۱۰ شهریورماه است.

دانشجویانی که ۱۰ واحد درسی باقیمانده دارند، می‌توانند تا این سقف نسبت به انتخاب واحد دوره تابستان اقدام کنند و اخذ دروس وصیت‌نامه حضرت امام خمینی(ره) و روخوانی قرآن کریم علاوه بر ۸ واحد، بلامانع است.

دانشجویان سایر دانشگاه‌ها نیز می‌توانند برای گذراندن دوره تابستان دانشگاه آزاد اسلامی با پرداخت شهریه ثبت‌ نام کنند.