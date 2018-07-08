به گزارش خبرنگار مهر، ایرج یارمحمدی صبح یکشنبه در نشست کارشناسان تبلیغات اسلامی شهرستان ملایر از اجرای طرح آموزش حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم در موسسات قرآنی شهرستان ملایر خبر داد.

وی گفت: طی هماهنگی و نظارت کانون قرآن اداره تبلیغات اسلامی کلاس های حفظ جزء سی قرآن کریم توسط مؤسسات قرآنی شهری و خانه قرآن روستایی برگزار می‌شود.

یارمحمدی عنوان کرد: برگزاری کلاس های حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم به صورت داوطلبانه و با درخواست و پی گیری های مسئولان خود موسسات قرآنی شهری و خانه قرآن روستایی برگزار می‌شود.

پیگیری تکمیل و تعمیرات خانه های عالم روستایی

کارشناس امور عمومی و پشتیبانی فرهنگی ملایر نیز از پیگیری تکمیل و تعمیرات خانه های عالم روستایی شهرستان ملایر خبر داد.

محمدرضا راهبی گفت: بر اساس پیگیری و هماهنگی های انجام شده خانه های عالم روستاهای آورزمان، ازندریان، منگاوی، حسین آبادناظم، علی آباد دمق، پیروز و جوزان برای تکمیل و تعمیرات در دستور کاری اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ملایر قرار گرفت.

راهبی افزود: خانه عالم روستاهای ذکر شده برای تکمیل و تعمیرات نیازمند بودجه بودند که با پیگیری های انجام شده اخذ اعتبار لازم برای تکمیل و تعمیرات خانه های عالم روستاها اجرایی شدند.

ثبت نام مبلغین و مبلغات در سامانه سجام

کارشناس امور فرهنگی و تبلیغ اداره تبلیغات اسلامی ملایر نیز از ثبت نام مبلغین و مبلغات برای اعزام مبلغ به مناطق روستایی و شهری به مناسبت سالروز شهادت امام جعفر صادق(ع) در سامانه سجام خبر داد.

علی عبدالملکی گفت: تعداد ۱۴۲ نفر از مبلغین و مبلغات برای فعالیت در ایام شهادت امام جعفر صادق(ع) در سامانه سجام ثبت نام شدند.

عبدالملکی اهم برنامه های مبلغین و مبلغات اعزام شده را برگزاری مراسم عزاداری و سوگواری، اقامه نماز، برگزاری گفتمانهای دینی، بیان کرامات فضائل و مناقب حضرت امام جعفرصادق (ع)، فعال سازی جلسات قرآن و برگزاری جلسات پرسش و پاسخ ذکر کرد.