خبرگزاری مهر-گروه هنر-محمد صابری: سایت رسمی فروش آنلاین بلیت سینماها در سالهای اخیر بهواسطه تمرکز سیاستهای آماری سازمان سینمایی بر اعداد و ارقام ثبتشده در چرخه فروش این سامانه، تبدیل به مرجع اصلی اطلاعرسانی درباره وضعیت اکران سینماها شده است؛ سایتی که علاوهبر اطلاعرسانی درباره زمانبندی و ترکیب نمایش فیلمهای حاضر در چرخه اکران، در مرحله ارایه آمار فروش و میزان استقبال نیز مورد استناد رسانهها و مدیران سینمایی قرار میگیرد.
پیشفروش آنلاین بلیت فیلمها از خدماتی است که این سامانه به مخاطبان ارایه میدهد تا با استفاده از سایت و یا اپلیکیشن روی تلفن همراه اقدام به ثبت درخواست خود و پرداخت مبلغ بلیت برای تماشای فیلم کنند، اما این امکان بهتازگی تبدیل به دستاویزی برای یک تخلف محرز در چرخه اکران از سوی برخی پردیسهای سینمایی شده است.
براساس مشاهدات میدانی خبرنگار مهر از دو پردیس چارسو و کوروش، نمایش فیلمهایی که آمار فروش اینترنتی آنها تا نیم ساعت مانده به سانس اعلامشده، کمتر از ۱۰ بلیت باشد، لغو و بدون اطلاعرسانی رسمی از همان نیم ساعت مانده به اکران، فروش حضوری بلیت این فیلمها نیز متوقف میشود!
روایت فیلمساز؛ لغو اکران به استناد کدام قانون؟
بهمن کامیار که این روزها دو فیلم «در وجه حامل» و «مرداد» را در چرخه اکران سینماها دارد، یکی از فیلمسازانی است که در روزهای اخیر شاهد لغو چندباره سانس نمایش فیلمهایش در پردیسهای سینمایی با همین استدلال بوده است.
کامیار در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شرایط اکران فیلمش گفت: از تاریخ ۶ تیرماه که اکران فیلم سینمایی «مرداد» در سرگروه جوان آغاز شد تا پایان هفته اول ما تنها سینمای جوان و چند سانس از پردیس کورش را برای اکران در اختیار داشتیم و از چهارشنبه هفته پیش بود که فیلم در چند سینمای دیگر روی پرده رفت که بازهم نهایت آمار اکران ما به چهار یا پنج سالن میرسد و در همین سالنها هم مطلع شدهایم در اکثر سانسها بلیتفروشی اینترنتی و حضوری انجام نمیشود و سانس به بهانه نرسیدن به حد نصب لغو میشود.
«مرداد» به رغم ترکیب حرفهای بازیگران شاهد لغو سانسهای اکران به دلیل نداشتن مخاطب است
کارگردان فیلم «مرداد» با اشاره به جدول نمایش پردیس سینمایی کوروش در روز جمعه ادامه داد: لینک فروش هر دو فیلم من یعنی «در وجه حامل» و «مرداد» در سالن سینما کریستال پردیس کورش از ساعت ۱۰ صبح غیرفعال شده و کل ظرفیت نمایش این فیلمها به فیلم دیگری اختصاص پیدا کرده بود.
کامیار با اشاره به اینکه این شرایط در دیگر سالنهای سینمایی نیز وجود دارد، گفت: متاسفانه در نبود ناظر این شرایط رخ میدهد. ناظر موظف به رصد این شرایط است. آییننامهای که برای اکران ۹۷ مصوب شده است این وظیفه را به شورای عالی نظارت بر اکران واگذار کرده است که متاسفانه شاهد عملکرد مناسب آن نیستیم.
بهمن کامیار معتقد است سامانه فروش بلیت فیلمهایش تعمدا در طول روز جمعه مسدود مانده است!
کارگردان «در وجه حامل» درباره استدلال مقرونبهصرفه نبودن اکران فیلم با مخاطب کم برای سینمادار هم بیان کرد: اولا چنین استدلالی در قانون اکران لحاظ نشده و سینمادار بهواسطه قراردادی که با ما دارد، موظف است بهصورت گردشی، سانس نمایش در اختیار فیلم ما بگذارد و سر ساعت آن را به نمایش بگذارد حتی برای ۵ نفر. هیچ جای قانون اکران به سینمادار این حق را نداده است که اکران فیلم من لغو و مخاطب را به سمت تماشای فیلم دیگری ترغیب کند.
سینمادار بهواسطه قراردادی که با ما دارد، موظف است بهصورت گردشی، سانس نمایش در اختیار فیلم ما بگذارد و سر ساعت آن را به نمایش بگذارد حتی برای ۵ نفرکامیار درباره تاثیر ضعف تبلیغ و عملکرد پخشکننده درباره میزان اندک مخاطبان فیلمهایش هم توضیح داد: قطعاً بیتاثیر نبوده و نمیتوان گفت عملکرد ما هم نقصی نداشته اما در شرایطی که با همین تبلیغات کم هم وقتی مخاطبی برای تماشای فیلم میرود و با لغو سانس مواجه میشود چه توجیهی میتوانم برای تبلیغ بیشتر داشته باشم؟ حتی دوستان نزدیک خودم موفق به تماشای فیلم نشدند. ما مخالف فروش یک فیلم خاص نیستیم و برای آن خوشحال هم میشویم اما سینمادار چرا نباید خود را موظف به قرارداد و آییننامه اکران بداند؟
همانطور که بهمن کامیار نیز اشاره کرد، اصلیترین مرجع رسیدگی به این تخلف از سوی پردیسهای سینمایی «کمیته انضباطی کارگروه اکران» است که بهتازگی سید ضیا هاشمی حکم دبیری آن را از محمدمهدی حیدریان رییس سازمان سینمایی دریافت کرده است.
روایت ناظر: تخلف است، مخاطبان گزارش کنند
سید ضیا هاشمی در این زمینه به خبرنگار مهر توضیح داد: طبق قراردادی که برای اکران یک فیلم منعقد میشود، سینمادار موظف است سانس نمایش را تا ساعت اعلامشده باز نگه دارد. البته این حق هم برای سینمادار وجود دارد که در صورت نرسیدن به حدنصاب در این بازه زمانی سانس موردنظر را لغو کند چراکه اکران فیلم به لحاظ اقتصادی برای سینمادار مقرونبهصرفه نیست.
هاشمی درباره اینکه آیا این اختیار و کمیت موردنظر برای حدنصاب اکران فیلمها در آییننامه لحاظ شده است یا خیر هم گفت: نخیر در این زمینه هیچ قانونی وجود ندارد و به تعبیری یک قانون نانوشته و توافقی میان سینمادار و صاحب فیلم است تا مثلاً برای اکران یک فیلم حداقل ۵ بلیت به فروش رفته باشد. واقعاً هم انصاف نیست که یک سالن سینما تنها برای مثلاً یک مخاطب اقدام به نمایش فیلم کند. در صورت نرسیدن به حدنصاب تا ساعت مقرر اکران با نهایت احترام به مخاطب، لغو سانس اعلام و مبلغ بلیتهای فروخته شده عودت داده میشود.
لغو اکران نمایش، پیش از رسیدن به ساعت اعلامشده و نفروختن حضوری بلیت به استناد کمیت پایین فروش اینترنتی یک تخلف محرز است و حتماً پیگیری خواهیم کرددبیر کمیته انضباطی کارگروه اکران بهرغم این توضیحات تاکید کرد: لغو اکران نمایش، پیش از رسیدن به ساعت اعلامشده و نفروختن حضوری بلیت به استناد کمیت پایین فروش اینترنتی یک تخلف محرز است و حتماً پیگیری خواهیم کرد.
به گفته وی، مخاطبانی که با مواردی از این دست در روند اکران فیلمها مواجه میشوند میتوانند این تخلفات را به شورای اکران واقع در خانه سینما گزارش کنند.
هاشمی در پایان درباره ادعای کارگردان فیلم «مرداد» مبنیبر مسدود نگهداشتن تعمدی مسیر فروش اینترنتی برخی فیلمها به جهت لغو سانس و واگذاری ظرفیت آن به فیلمهای پرفروش خاص هم گفت: هر فیلمسازی در این زمینه اگر تنها یک تصویر از مسدود بودن صفحه فروش فیلمشان در ساعت استاندارد فروش داشته باشند و این سند را به کارگروه اکران ارائه دهند، حتماً ثبت تخلف صورت میگیرد و با متخلفان هم برخورد خواهد شد.
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