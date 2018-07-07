فواید شکلات در افزایش نرخ باروری را بشناسیم

به گزارش خبرنگار مهر، مطالعات نشان داده است شکلات تلخ برای افزایش نرخ باروری مفید است و برخی فواید آن به شرح زیر است.

افزایش احتمال بارداری

«آرژینین»، یکی از ویتامین های موجود در شکلات تلخ، ماده ساختاری اکسیدنیتریک شیمیایی است. اکسید نیتریک دارای قابلیت گشاد کردن عروق خونی کوچک است که موجب افزایش جریان خون به اندام تحتانی می شود. افزایش جریان خون به رحم به معنای ایجاد پوشش سالم تر در درون رحم و بستر مناسبی برای لانه گزینی جنین خواهد بود. افزایش جریان خون به تخمدان به معنای رشد بهتر فولیکول ها و تغذیه بهتر برای تخمک درحال رشد است که منجر به کیفیت بهتر تخمک برای رسیدن به بلوغ و تبدیل به جنین است.

کنترل مقاومت انسولین

مصرف شکلات تلخ می تواند اشتها به مصرف قندهای تصفیه شده را که عامل اصلی مقاومت انسولین است را کاهش دهد. مقاومت انسولین علت اصلی سندروم تخمدان پلی کیستیک است. در زنان مبتلا به تخمدان پلی کیستیک، مقاومت انسولین می تواند موجب اختلال در چرخه ماهانه تخمک گذاری و قاعدگی شود و ریسک ابتلا به دیابت را افزایش دهد.

کاهش دهنده خوب استرس

این حقیقت آشکار است که استرس موجب کاهش قدرت باروری می شود. هیپوتالاموس، غده مستقر در مغر، هورمون ها، اشتها و احساسات را کنترل می کند. استرس و اضطراب مانع عملکرد این غده می شود. استرس اضافی موجب تاخیر در تخمک گذاری و افزایش وزن می شود. شکلات تلخ موجب آزادشدن بتا آندورفین های می شود که مسئول ایجاد حال خوب روانی و حال آرام و کاهش استرس است. این شکلات همچنین سرشار از سروتونین است، ماده شیمیایی طبیعی که در بافت مغز وجود دارد. سروتونین هم دارای خواص ضدافسردگی بوده که به کاهش اضطراب کمک کرده، و موجب ایجاد حس آرامش می شود.

مقابله با عدم تعادل هورمونی

دانه خام کاکائو سرشار از آهن، کلسیم، روی، منگنز و پتاسیم است. این مواد معدنی همزمان به عنوان فاکتورهای برای حفظ تعادل هورمونی و ادغام DNA در تخمک و اسپرم عمل می کنند.

محققان تاکید می کنند خواص فوق مربوط به شکلات تلخ است، و شکلات شیری و شکلات سفید چنین خواصی ندارند. ۷ ژوئیه (۱۶ تیر) به عنوان روز جهانی شکلات نام گذرای شده است.