مقابله با مرگ ناگهانی حیوانات گرما زده با اختراعی جدید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، با توجه به اینکه حیوانات قادر به تکلم نبوده و نمی توانند انسان ها را در جریان شرایط دشوار خود قرار دهند ممکن است در اثر شدت گرما به مشکلاتی مانند سکته قلبی دچار شده و به سرعت جانشان را از دست بدهند.

همین مساله باعث شده تا یک مهندس آمریکایی ابزار خاصی به نام Dawg Tag برای کنترل آنی میزان دمای بدن حیوانات ابداع کند.

Dawg Tag که فعلا تنها نمونه ای اولیه از آن ساخته شده، مجهز به حسگرهای متنوعی است که می توانند دمای بدن حیوانات را در موقعیت های مکانی مختلف اندازه بگیرند.

یک ریزپردازنده هم در این دستگاه نصب شده که با استفاده از الگوریتمی خاص و با بهره گیری از داده های حسگرها دمای نهایی بدن حیوانات را برآورد می کند. مزیت این سیستم نسبت به سیستم های مشابه قابلیت اندازه گیری دمای داخلی بدن حیوانات و نه تنها دمای پوست بدن آنهاست.

این دستگاه برای برآورد میزان طوبت هوا نیز قابل استفاده است. تمامی این اطلاعات بر روی یک نمایشگر ضد آب نمایش داده می شوند و رنگی که از آن برای نمایش داده ها استفاده می شود میزان جدی بودن خطر را مشخص می کند. رنگ سبز نشانه وضعیت آبی و قرمز نشانه وضعیت خطرناک است.

این ابزار با باتری شارژ شده و از پرت یو اس بی نیز برخوردار است. میزان شارژ باتری نیز بر روی نمایشگر قابل مشاهده است.

دریافت اطلاعات Dawg Tag با استفاده از یک برنامه تلفن همراه و به صورت بی سیم نیز ممکن است. محصول یادشده در آینده نزدیک به قیمت ۱۲۰ دلار روانه بازار می شود.