اولین برنامه قطع برق در تهران منتشر شد +جدول

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد: با توجه به فرا رسیدن فصل گرما و پایداری دما و افزایش استفاده نامتعارف از سیستم های سرمایشی و به تبع آن افزایش بار شبکه و نیز عدم رعایت الگوی مصرف توسط برخی مشترکان، ناگزیر به اعمال مدیریت اضطراری بار در شبکه در برخی ساعات هستیم.

لازم به ذکر است که عوامل تاثیرگذار بر اعمال مدیریت بار شبکه، همکاری و کاهش مصرف توسط مشترکان، افزایش دما و ظرفیت شبکه می باشد.

بنابراین با توجه به این موارد، زمان اعمال خاموشی ها کاملا احتمالی بوده و پیش بینی مدیریت اضطراری بار شبکه، ممکن است کمتر یا بیشتر از پیش بینی انجام شده و یا حتی در صورت صرفه جویی از سوی مشترکان، اعمال نگردد.

این شرکت از مشترکان فهیم خود انتظار دارد با تنها ۱۰ درصد صرفه جویی در مصرف برق به ویژه در ساعات اوج مصرف « ۱۲ الی ۱۷» و « ۲۰ الی ۲۳»، و انتقال مصارف غیر ضروری به دیگر ساعات، مجموعه صنعت برق را در تامین برق پایدار یاری رسانند.

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