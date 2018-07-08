مقابله واتس اپ با خبرهای جعلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واتس اپ، در شرایطی که بسیاری از دولت ها به شرکت های سازنده برنامه های گپ موبایلی و مدیران شبکه های اجتماعی برای مقابله با انتشار اخبار جعلی فشار می آورند، واتس اپ به فکر افتاده تا در این زمینه وارد عمل شود.

واتس اپ به همین منظور در حال آزمایش قابلیت تازه ای است که به کاربران کمک می کند سایت های منتشر کننده اخبار جعلی را بشناسند و از آنها بازدید نکنند.

قابلیت مذکور شناسایی لینک های مشکوک یا Suspicious Link Detection نام دارد و موجب تشخیص و شناسایی لینک هایی می شود که حاوی اخبار دروغین هستند و در سایت های غیرمعتبر میزبانی می شوند.

واتس اپ خود با تحلیل اطلاعات موجود در این لینکها کاربر را از تعلق لینک ارسالی به سایتی غیرمعتبر و دروغ پرداز مطلع می کند. در ادامه خود کاربر تصمیم می گیرد که آیا به سایت یادشده مراجعه کند تا از این کار اجتناب کند.

قابلیت Suspicious Link Detection به طور خودکار عمل می کند و خود واتس اپ لینک های ارسالی کاربران را اسکن کرده و در صورت غیرمعتبر بودن آنها را با برچسب Suspicious Link مشخص و متمایز می کند.

به گفته واتس اپ خدمات جدید موجب انتقال هیچ گونه اطلاعاتی به سرورهای خارجی نمی شود و داده های خصوصی و حریم شخصی کاربران به علت ارائه این خدمات به خطر نمی افتد.