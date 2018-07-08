رایزنی مقامات سیاسی عربستان و آمریکا درباره ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صوت الامه، عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان با اعضای یک هیأت آمریکایی به سرپرستی «برایان هوک»، مدیر دفتر برنامه‌ریزی سیاسی وزارت خارجه آمریکا دیدار و در خصوص تحولات منطقه به ویژه مسائل مربوط به ایران و تنگه هرمز رایزنی کرد.

بر اساس گزارش های خبری در این دیدار که در جده برگزار شد اظهارات مقامات ایرانی در خصوص ممانعت از صادرات نفت از طریق تنگه هرمز در صورت ممانعت آمریکا از صادرات نفت ایرانی بررسی شد.

جزئیات بیشتری از این نشست منتشر نشده است. رسانه های خبری هفته گذشته اعلام کرده بودند که هیأتی متشکل از مقامات عالی رتبه وزارت خارجه و وزارت خزانه داری آمریکا این هفته به ریاض و ابوظبی سفر می کند تا درباره اعمال مجدد تحریم های آمریکا علیه ایران با متحدان واشنگتن در خلیج فارس گفتگو کند.