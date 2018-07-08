گالکسی اس ۱۰ ارزان قیمت هم تولید می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسین ایج، منابع مطلع می گویند این گوشی با نام نهایی گالکسی اس ۱۰ در سه مدل تولید و عرضه می شود که مدل پایه آن دارای اکسنر اثرانگشت در لبه گوشی است و بنابراین قرار نیست این اسکنر مانند مدل های گران قیمت گوشی یادشده در زیر نمایشگر قرار بگیرد.

سه مدل این گوشی احتمالا Beyond ۰، Beyond ۱ و Beyond ۲ نام خواهند گرفت. Beyond ۰ نمونه ای پایه ای و ارزان قیمت از گوشی گالکسی اس ۱۰ خواهد بود. Beyond ۱ نسخه ای متوسط و گران تر از این گوشی است و در نهایت Beyond ۲ گران قیمت ترین و بهترین محصول این مجموعه بوده و ممکن است Galaxy S۱۰+ نام بگیرد.

دو مدل بهتر این گوشی دارای اسکنر اثرانگشت در زیر نمایشگر بوده و البته اطلاعات کاملی در مورد دیگر ویژگی های سخت افزاری آنها در دست نیست.

نصب اسکنر اثرانگشت در زیر نمایشگر به طور متوسط ۱۵ دلار بر هزینه تمام شده هر گوشی تولیدی سامسونگ می افزاید. همچنین پیش بینی می شود سامسونگ مانند گذشته از پردازنده های تولیدی کوالکوم در این گوشی های جدید بهره بگیرد.