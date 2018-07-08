داستان های «کاغذکاهی» را بشنوید/ شایعات در «سیاه و سفید» رنگ باخت

به گزارش خبرگزاری مهر، رادیو فرهنگ در ایام تابستان ویژه برنامه های مختلفی پخش می کند که این میان گروه ادب و هنر ۴ عنوان برنامه، گروه تاریخ و اندیشه ۲ عنوان برنامه، گروه کتاب ۱ عنوان و گروه جامعه ۱ عنوان برنامه روی موج اف ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز روی آنتن می برد.

مسابقه علمی فرهنگی

برنامه «موج ۱۰۶» کاری از گروه ادب و هنر به تهیه کنندگی پرویز جمالی و گویندگی نرگس اصفهانی با محوریت مسابقه علمی فرهنگی برای دانش آموزان مقطع دبیرستان جمعه ها ۱۷:۳۰ پخش می شود.

«کاغذکاهی» که کاری از گروه ادب و هنر به تهیه کنندگی مهدی خانی پور و گویندگی آلبرت کوچویی با محوریت خوانش داستان های شیرین و طنز روزهای فرد ساعت ۲ بامداد روی آنتن می رود.

برنامه «هوای تازه» کاری از گروه ادب و هنر به تهیه کنندگی پرویز جمالی و گویندگی رشید کاکاوند با محوریت مروری بر ادبیات و شعر ایران شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۷:۳۰ پخش می شود.

دیدار با پیشکسوتان

«دیدار در رادیو» کاری از گروه ادب و هنر به تهیه کنندگی و گویندگی مریم قاسمی با محوریت گفتگو با پیشکسوتان رادیو در راستای تجلیل از آنها جمعه ها ۲۳:۳۰ پخش می شود.

برنامه «پنجاه و هفت» کاری از گروه تاریخ و اندیشه به گویندگی حامد عباسی مسابقه ای درباره تاریخ انقلاب و پس از آن پنجشنبه ها ساعت ۱۵ روی آنتن می رود.

«سیاه و سفید» کاری از گروه تاریخ و اندیشه به تهیه کنندگی نازنین حاج سیف الله، گویندگی نگین خواجه نصیر با محوریت بیان واقعیت ها و شایعه ها روزهای فرد ساعت ۱۲:۴۵ روی آنتن می رود.