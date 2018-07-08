برلین نیم درصد افزایش بودجه ناتو خواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در پیام ویدئویی هفتگی خود در خصوص افزایش بودجه نظامی برلین در ناتو اظهار داشت: آلمان در حال حاضر یک درصد از سود سرانه خالص ملی خود را به عنوان بودجه نظامی در اختیار ناتو قرار می دهد.

وی با اشاره به درخواست های پی در پی از سوی رئیس جمهوری آمریکا و دبیرکل ناتو مبنی بر افزایش این رقم گفت: این احتمال وجود دارد که برخی از کشورهای عضو ناتو بتوانند سطح بودجه نظامی ناتو را تا ۲ درصد افزایش دهند، اما این امکان برای آلمان وجود ندارد.

مرکل همچنین افزود: برلین از سال ۲۰۱۹ میلادی افزایشی را در خصوص بودجه نظامی ناتو اعمال کرده و رقم آن را به ۱/۵ درصد می رساند. این همان چیزی است که از همان ابتدا مطرح و اعلام کرده بودیم.

این در حالی است که رئیس جمهوری آمریکا نیز بارها از لزوم افزایش بودجه نظامی از سوی کشورهای عضو ناتو سخن به میان آورده است.

گفتنی است دبیر کل ناتو در چند روز گذشته در گفتگوها و سخنان مختلف خود خواستار افزایش ۲ درصدی بودجه نظامی آلمان در ناتو شده است.