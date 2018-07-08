دستاوردهای انقلاب اسلامی را باید با افتخار بیان کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا نقدی معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صبح امروز(یکشنبه) در نشست کارگروه‌های تخصصی ستاد چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی که در محل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: هیچ انقلابی با آرمان‌های خود به ۴۰ سالگی نرسیده و این فقط اختصاص به انقلاب ما دارد.

وی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی در سال‌های اخیر ۱۵ پیروزی بزرگ داشته است، گفت: باید با افتخار دستاوردها و عظمت انقلاب را معرفی کنیم و البته این باید در تمام طول سال انجام شود.

سردار نقدی بیان داشت: ما الان گویی قدری با شرمندگی از دستاوردهای انقلاب در عرصه رسانه‌ای سخن می‌گوییم، در حالی که باید از ابزار رسانه در این زمینه جدی‌تر استفاده کنیم.