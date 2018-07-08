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۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۱۳:۱۱

سردار نقدی:

دستاوردهای انقلاب اسلامی را باید با افتخار بیان کنیم

دستاوردهای انقلاب اسلامی را باید با افتخار بیان کنیم

معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه گفت: گاهی ما با شرمندگی از دستاوردهای انقلاب در عرصه رسانه‌ای سخن می‌گوییم، در حالی که باید از ابزار رسانه در این زمینه جدی‌تر استفاده کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا نقدی معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صبح امروز(یکشنبه) در نشست کارگروه‌های تخصصی ستاد چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی که در محل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: هیچ انقلابی با آرمان‌های خود به ۴۰ سالگی نرسیده و این فقط اختصاص به انقلاب ما دارد.

وی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی در سال‌های اخیر ۱۵ پیروزی بزرگ داشته است، گفت: باید با افتخار دستاوردها و عظمت انقلاب را معرفی کنیم و البته این باید در تمام طول سال انجام شود.

سردار نقدی بیان داشت: ما الان گویی قدری با شرمندگی از دستاوردهای انقلاب در عرصه رسانه‌ای سخن می‌گوییم، در حالی که باید از ابزار رسانه در این زمینه جدی‌تر استفاده کنیم.

کد مطلب 4341625
هادی رضایی

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