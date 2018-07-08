اثری تازه از یوسفعلی میرشکاک زیر چاپ رفت

به گزارش خبرنگار مهر، نشر نارگل کتابی تازه از یوسفعلی میرشکاک را با عنوان «خرد و خرد برتر» به زیر چاپ برده است. این کتاب با عنوان دوم تاملی در آیین پهلوانی و آئین شهریاری از سوی این نویسنده تالیف شده و در دست انتشار قرار گرفته است.
میرشکاک در این اثر تازه سعی کرده تا اندیشه منتهی به مساله ولایتمداری را از دل اندیشه جاری در اسورههای کهن پارسی خارج کرده و به در معرض قرائا و قضاوت مخاطبان خود قرار دهد.
در بخشی از این کتاب آمده است: در برابر خرد برتر شاهان و شهریاران و پهلوانی که از فر یزدان بهرهمندند، خرد پتیاره بیدادگران قد علم میکند. اهریمنزادگان این گونه ددمنشان را خردمند میانگارند و زیرکی را میستایند.
فیالمثل تازیان که نفرین یزدان قرنهاست آنان را گرفتار کرده است، زنازاده ابوسفیان را در زمره برترین خردمندان قوم خود یاد میکنند حال آنکه ششمین پیشوای ایزدیان جعفر ابن محمد علیهما السلام میفرماید آن چه در معاویه عالیه الهاویه مایه شگفتی مردمان است، به خرد ماننده است و خرد نیست. بلکه «مکره» است. از آن جان جاودان میپرسند نکره چیست؟ میفرماید شیطنت.
بنده برآنم که نکره در زبان عرب معادل خرد اهریمنی یا خرد پتیاره است که بندگان جهان چهنده و آنان که جز زمان فانی دنیوی زمانی و جز هستی مخوف به عدم، هستیدیگری نمیشناسند، از آن بهره میگیرند تا بر فرودستان فرمان برانند. مظاهر خرد پتیاره در شاهنامه حکیم توس بسیارند اما سرآمد آنان پشنگ و پسرش افراسیابند.
یادآوری میشود آخرین اثر منتشر شده از یوسفعلی میرشکاک با عنوان «نیست انگاری و شعر معاصر» از سوی انتشارات روزگار نو منتشر شده بود.
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