سرپرست جدید سپاهان مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی باشگاه سپاهان، در فاصله کمتر از یک ماه تا آغاز فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر، باشگاه سپاهان برای تکمیل کادر فنی و سرپرستی تیم فوتبال با بررسی چند گزینه در نهایت رضا فتاحی را به عنوان مدیر تیم فوتبال انتخاب کرد تا امور اجرایی به وی سپرده شود.

فتاحی از سال ۱۳۸۱ تا سال ۱۳۹۵ به عنوان مدیر اجرایی و اداری تیم فوتبال سپاهان فعالیت کرده است و در دو سال گذشته سرپرست تیم امید باشگاه سپاهان و مدیر اجرایی تیم فوتبال را در کارنامه دارد و در هر ۹ قهرمانی داخلی سپاهان در لیگ برتر و جام حذفی همراه تیم بوده است.

۱۱ دوره حضور در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا و همراهی تیم در جام باشگاه‌های جهان هم از جمله سوابق مهم مدیریت ورزشی رضا فتاحی به شمار می‌آید. ارتباط بسیار خوب فتاحی با عوامل اجرایی فوتبال ایران که بدون شک مشکلات را به کمترین حد ممکن می‌رساند و البته سابقه مدیریتی و سپاهانی بودن وی یکی از اصلی‌ترین دلایل این انتخاب بوده است.



باشگاه سپاهان ضمن تشکر از زحمات مهدی اخوان سرپرست فصل گذشته تیم سپاهان امیدوار است تا با تکمیل شدن کادر فنی و اجرایی تیم فوتبال سپاهان بتواند روزهای خوبی را برای هواداران طلایی‌پوش در لیگ هجدهم رقم بزند.