سهم روستاها در تولید ناخالص ملی باید از ۳ به ۱۰ درصد افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، سعیدرضا جندقیان ظهر یکشنبه در همایش تجلیل از دهیاران ورامین که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد، طی سخنانی با اشاره به اهمیت آموزش روستاییان در کشور گفت: دولت برای این منظور ۶.۲ میلیارد تومان به حساب دهیاری ها واریز کرده است، که این مبلغ باید صرف آموزش روستاییان شود.

وی توجه دولت به مناطق روستایی را مورد اشاره قرار داد و اضافه کرد: از ابتدای استقرار دهیاری ها تاکنون ، بیش از ۱۵ هزار ۶۰۰ میلیارد تومان پول به این مناطق تزریق شده است.

در دولت یازدهم و دوازدهم ۱۲ هزار میلیارد تومان به دهیاری ها تزریق شد

جندقیان افزود: بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان از این مبلغ در دولت یازدهم و دوازدهم به روستاها تزریق شده است.

معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور درآمد روستاییان را مورد اشاره قرار داد و گفت: باید درآمد روستاییان و تولید ناخالص ملی در مناطق روستایی افزایش یابد، معیشت قالب مناطق روستایی بر اساس کشاورزی اداره می شود و در تولید ناخالص ملی ، سهم مناطق روستایی ۱۰ درصد در نظر گرفته شده در حالی که این عدد هم اکنون ۳ تا ۵ درصد است و می بایست افزایش یابد.

وی خواستار ایجاد شرایطی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در جهت اشتغال زایی در روستاها شد و افزود: تجربه ثابت کرده دولت سرمایه گذاری بد و بخش خصوصی یک سرمایه گذار خوب است و باید از توان بخش خصوصی در جهت توسعه روستاها بهره برداری کرد.

۵۰۰ هزار نفر در شهرداری های سراسر کشور استخدام هستند

جندقیان بر لزوم توسعه فعالیت های کشاورزی در مناطق روستایی تاکید کرد و گفت: در هیچ کجای دنیا به این اندازه منابع توزیع نمی شود، پول عامل مهمی در توسعه مناطق است، اما باید پذیرفت با پول به تنهایی نمی توان شاهد توسعه بود، امروز روستایی در استان تهران سراغ دارم، که ۱۲ میلیارد تومان پول در آن دپو شده است.

وی با بیان این که ۵۰۰ هزار نفر در شهرداری های کشور استخدام هستند، گفت: ۱۵۰ هزار نفر برای یک هزار و ۲۴۹ شهرداری مستقر در کشور کافی است و ۳۵۰ هزار نفر از این افراد مازاد محسوب می شوند،

معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور خدمات رسانی خوب در روستاها را به دلیل چابکی این نهاد دانست و افزود: امروز شاهد خدمات رسانی مطلوب در فعالیت ۳۶ هزار و ۸۰۰ دهیاری سراسر کشور هستیم، اگر تعداد پرسنل دهیاری ها بیش از تعداد مورد نیاز شود، این نهاد حتی در پرداخت حقوق پرسنل خود نیز با مشکل مواجه شده و چابکی و خدمات رسانی مطلوب را از دست خواهد داد.