درباره بازیکنان جدید استقلال با باشگاه تعامل دارم

به گزارش خبرگزاری مهر، وینفر شفر درباره جذب بازیکنان جدید استقلال تهران اظهار داشت: تمامی تلاش ما داشتن بهترین عملکرد در تیم و آکادمی استقلال است و برای این موضوع همکاری بسیار نزدیک میان تیم اصلی و آکادمی باشگاه ضروری است. به همین دلیل پس از پایان فصل گذشته من صحبت های خوبی با باشگاه داشتم. ما در خصوص جذب بازیکنان برای تیم اصلی و آکادمی با هم صحبت کردیم.

وی افزود: موضوعی که مشخص شد این بود که تعدادی بازیکن خوب و آینده دار برای حضور در آکادمی به استقلال بیایند و همزمان این فرصت را داشته باشند که در تمرینات تیم بزرگسالان نیز شرکت کنند و توانایی خود را نشان دهند تا اگر شانسی برای حضور در تیم اصلی داشتند، در تیم ما حضور داشته باشند و در غیر این صورت یا به آکادمی بازگردند و یا به صورت قرضی راهی تیم های دیگر شوند تا دوباره به استقلال بازگردند.

سرمربی استقلال در ادامه تصریح کرد: برای جذب بازیکنان تیم اصلی تعامل لازم میان من و باشگاه وجود داشت و تصمیمی هم که برای آکادمی داریم، توسعه هر چه بیشتر آکادمی باشگاه است.