ژیرو: ترجیح می دادم «آنری» در کنار ما بود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهاجم تیم ملی فوتبال فرانسه تاکید کرده که ترجیح می داد تیری آنری به جای بلژیک، به تیم فرانسه کمک می کرد تا به فینال برسد.

وی در این باره گفت: ترجیح می دادم به جای بلژیک، تیری آنری در فرانسه بود و به من تمرین می داد. او یک اسطوره زنده از فوتبال فرانسه است و برایش احترام زیادی قائل هستیم. آنری کارهای زیادی کرده، اما خیلی به آنها فکر نخواهیم کرد. حسادت نمی کنم، بلکه یک حس احترام دو طرفه میان ما وجود دارد. وظیفه من خوب بودن در زمین است تا به تیمم کمک کنم، اما از اینکه به تیتی نشان دهم او در تیم اشتباهی است به خود افتخار خواهم کرد.