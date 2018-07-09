به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، ساخته جدید پیتون رید با عنوان «مرد مورچهای و زنبورک» که ادامهای بر فیلم اصلی آن است، با افتتاحیه ۷۶ میلیون دلاری با نمایش در ۴۲۰۶ سالن سینما، باکس آفیس آمریکا را در اختیار گرفت.
این فیلم ادامهای بر فیلم اصلی «مرد مورچهای» است که سال ۲۰۱۵ فروشی ۵۷ میلیون دلاری را تجربه کرد.
محصول جدید مارول بر مبنای فیلمنامه تیم نویسندگی کریس مککنا، پل راد، اریک سامرز و گابریل فراری و با اقتباس از «زنبورک» از کتابهای استن لی به سینما راه پیدا کرده است. بازیگران فیلم شامل پل راد، اوانجلین لیلی، مایکل پنیا، والتون گوگینس، بابی کاناوله، جودی گریر، میشل فایفر، رندل پارک و مایکل داگلاس هستند.
فیلم که در سبک ابرقهرمانی است و شخصیتهای اصلی آن را اسکات لنگ یا مرد مورچهای و هوپ پیم یا زنبورک تشکیل میدهند، بیستمین فیلم دنیای سینمایی مارول است.
با محاسبه بازار بینالمللی باید گفت «مرد مورچهای و زنبورک» ۱۶۱ میلیون دلار در بازار جهانی فروخته است.
کمپانی مارول با تولید این ۲۰ فیلم تاکنون ۱۷ میلیارد دلار در بازار جهانی فروش کرده است و همه این فیلمها در افتتاحیه خود در راس باکس آفیس جای گرفتهاند.
فیلم جدید کمپانی مارول که با سرمایه ۱۶۲ میلیون دلاری تولید شده در سایت راتن تومیتوز امتیاز ۸۶ درصد را کسب کرده که میتواند نشانه اقبال منتقدها از آن باشد.
کمپانی مارول در سال ۲۰۱۸ باکس آفیس موفقی را ثبت کرده و تاکنون با «انتقامجویان: جنگ بینهایت» بیش از ۲ میلیارد دلار و با «پلنگ سیاه» بیش از ۱.۳ میلیارد دلار در بازار جهانی فروش کرده است.
در عین حال فیلم تازهوارد «اولین پالایش» در روز استقلال راهی پردههای سینماهای آمریکا شد و در اولین آخر هفته اکرانش ۱۷ میلیون دلار و در ۵ روز نخست اکرانش فروشی ۳۱ میلیون دلاری را تجربه کرد. این فیلم اکشن ترسناک که محصول یونیورسال است در بازار بینالمللی نیز ۱۰.۹ میلیون دلار تاکنون فروخته است. جرارد مکموری کارگردان فیلم آن را با بودجه ۱۳ میلیون دلاری ساخته و فیلم بر مبنای فیلمنامه جیمز میموناکو با بازی لکس اسکات دیویس و لونا لورن ولس ساخته شده است.
«شگفتانگیزان ۲» هنوز در جایگاه دوم باکس آفیس آمریکا جای دارد و «دنیای ژوراسیک: سقوط پادشاهی» پس از آن جای گرفته و هر یک به ترتیب ۲۹ میلیون دلار و ۲۸.۶ میلیون دلار فروش کردهاند.
«سیکاریو: روز سولدادو» محصول سونی نیز با بازی بنسیو دلتورو در میان ۵ فیلم رده اول باکس آفیس آمریکا جای دارد و این هفته ۷.۶ میلیون دلار بر فروش داخلی خود افزود و آن را به رقم ۳۵ میلیون دلار رساند. این فیلم ۴.۳ میلیون دلار در بازار بینالمللی فروخت و تاکنون در باکس آفیس جهانی ۳۹.۲ میلیون دلار فروش داشته است.
یکی از فیلمهای موفق دیگر باکس آفیس آمریکا «ویتنی» فیلم مستندی درباره زندگی ویتنی هیوستون خواننده فقید آمریکایی است که با نمایش در ۴۵۲ سالن سینما فروشی ۱.۳ میلیون دلاری را کسب کرده است. این فیلم با امتیاز ۹۰ درصد منتقدها روبه رو شده است.
باکس آفیس آمریکا در سال ۲۰۱۸ تاکنون ۶.۵ میلیارد دلار فروش کرده و در این بازه زمانی در مقایسه با سال پیش افزایشی ۹ درصدی را نشان میدهد.
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