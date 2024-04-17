به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، مایکل داگلاس که نقش شخصیت دانشمند هنک پیم را در مجموعه فیلم‎های استودیو مارول بازی کرده است، برای فیلم «مرد مورچه‌ای و زنبورک: شیدایی کوانتومی» درخواست کرده بود تا شخصیتش بمیرد.

این بازیگر برنده اسکار که برای تبلیغ سریال جدیدش «فرانکین» که در اپل‌تی‌وی پخش می‌شود، صحبت می‌کرد درباره تمایل خود برای مرگ شخصیتش گفت: این درواقع درخواست من برای سومین فیلم بود. گفتم دوست دارم یک مرگ جدی با این همه جلوه‌های ویژه عالی داشته باشم. باید راه فوق‌العاده‌ای وجود داشته باشد که مثلاً بتوانم به اندازه مورچه کوچک و بعد منفجر شوم، یا حالا هر چیز دیگر ...

داگلاس در فرش قرمز فیلم «کوانتومانیا» در سال ۲۰۲۳ در پاسخ به این سوال که اگر فیلم چهارمی وجود داشته باشد آیا وی بازخواهد گشت؟ یک شرط داشت و گفت: اگر قرار باشد بمیرم برمی‌گردم. استفن بروسارد، مدیر اجرایی مارول هم گفته صحبت‌هایی برای ساخته شدن چهارمین فیلم در حال انجام است.

فیلم سوم از مجموعه فیلم‌های «مرد مورچه‌ای» در گیشه سینماها بهتر از ۲ فیلم اول عمل کرد.

داگلاس گفته بود از نقش آفرینی مجدد با بسیاری از بازیگران ۲ فیلم اول، مانند اوانجلین لیلی، میشل فایفر و کاترین نیوتن، احساس راحتی کرده است. او افزوده بود: دیگر نیازی به معرفی رسمی نیست، همه همدیگر را می شناسید. این کار را بسیار راحت می‌کند و پیتون رید هم که همان کارگردان قبلی بود.

پیش از «کوانتومانیا» مایکل داگلاس در فیلم‌های «مرد مورچه‌ای» (۲۰۱۵) و «مرد مورچه‌ای و زنبورک» (۲۰۱۸) هم در نقش هنک پیم یا مرد مورچه‌ای بازی کرده بود. هنک پیم مامور سابق شیلد، حشره‌شناس و فیزیک‌دانی است که پس از ساخت لباسی ویژه تبدیل به مرد مورچه‌ای اصلی شد.