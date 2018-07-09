بازیکن جدید سپیدرود رشت از لیگ یک آمد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی باشگاه سپیدرود، محمد حسین‌پور هافبک بابلی و ۲۵ ساله فصل گذشته اکسین البرز روز یکشنبه با حضور در دفتر باشگاه سپیدرود با این تیم قراردادی یک ساله منعقد کرد.

حسین پور پیش از این در لیگ برتر سابقه حضور در تیم راه آهن تهران را دارد و در لیگ دسته اول در تیم های خونه به خونه بابل و اکسین البرز حضور داشته است. وی که توانایی بازی در پست های پشت مهاجم و وینگر چپ و راست را دارد، فصل گذشته برای اکسین ۷ گل به ثمر رساند که یک گلش در برابر ملوان انزلی بوده است. این بازیکن فوتبالش را از پایه های پرسپولیس بابل شروع کرد و سپس به جوانان استقلال تهران ملحق شد.

وی در زمان سرمربیگری وینگادا سابقه دعوت و عضویت در تیم المپیک ایران را نیز در کارنامه دارد.

باشگاه سپیدرود رشت تاکنون موفق شده است با محمد شادکام، کوروش ملکی، علیرضا عزت کرامت، میلاد تولایی، ایوب کلانتری و هادی خیری به عنوان بازیکن جدید قرارداد منعقد کند.