امکان پرداخت اقساطی حق بیمه اعضای صندوق اعتباری هنر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی اطلاعیه صندوق اعتباری حمایت از هنرمندان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران (هنر)، در اطلاعیه این صندوق در خصوص ثبت نام بیمه درمان تکمیلی مشمولین طرح تکریم و مستمری آمده است:

«به منظور خدمات رسانی هرچه بیشتر به عزیزان مشمول طرح تکریم و مستمری صندوق اعتباری هنر، برای اولین بار ترتیبی اتخاذ شده تا این عزیزان با مراجعه به وب سایت صندوق به ‌نشانی www.honarcredit.ir تا پایان روز پنج شنبه ۲۱ تیرماه از مزایای پرداخت اقساطی حق بیمه درمان تکمیلی بهره مند شوند.

مشمولین طرح تکریم و مستمری می توانند حق بیمه سالانه خود و افراد تحت تکفل را به صورت تقسیط از محل مقرری ماهانه پرداخت نمایند. چنانچه مبلغ حق بیمه بیشتر از دریافتی تا پایان سال باشد مابه التفاوت آن در ابتدا نقداً دریافت می شود و مابقی به صورت ماهانه کسر می‌شود.

شرح خدمات و سقف هزینه پرداختی بیمه تکمیلی امسال اعضای صندوق اعتباری هنر همانند سال گذشته در قالب سه طرح «امید»، «آرامش» و «رفاه» ارائه شده و هنرمندان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران می‌توانند از بین این طرحها نسبت به انتخاب یک طرح اقدام کنند.

این نکته را باید در نظر داشت که طرح انتخابی فرد اصلی برای افراد تحت تکفل نیز یکسان است. همچنین مبلغ طرح انتخابی برای هر نفر تحت پوشش به صورت مجزا خواهد بود.

خدمات بیمه تکمیلی این دوره از تاریخ ۹۷/۴/۱ تا ۹۸/۳/۳۱ برقرار خواهد بود. همچنین مدت زمان ثبت نام بیمه تکمیلی اعضای صندوق اعتباری هنر به هیچ وجه تمدید نخواهد شد».