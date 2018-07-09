آیت الله عابدینی درگذشت امام جمعه فقید الوند را تسلیت گفت

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه قزوین باصدور پیامی درگذشت واعظ مجاهد انقلابی، حجت‌الاسلام والمسلمین طهماسبی را تسلیت گفت.



متن پیام به شرح زیر است:



وَبَشِّرِ الصَّابِرِینَ الَّذِینَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

درگذشت روحانی جلیل‌القدر، واعظ مجاهد و انقلابی، حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ علی طهماسبی رحمه‌ الله‌ علیه موجب تالم و تاثر فراوان گردید.



آن فقید بزرگوار سال های متمادی در مسیر ترویج دین مبین و فرهنگ اصیل اسلامی از پا نایستاد و در راه پیشبرد آرمان های انقلاب اسلامی و گره گشایی از اقشار مختلف جامعه تلاش کرد و مواضع صریح و انقلابی ایشان در جایگاه امام جمعه شهر الوند و دیگر منابر ‌وعظ و خطابه استان زبانزد عام و خاص بود.



اینجانب درگذشت این خطیب جمعه را به محضر رهبر معظم انقلاب، خانواده محترم ایشان، طلاب و روحانیون، مردم انقلابی استان قزوین علی الخصوص مردم شریف شهر الوند و مردم زادگاه ایشان شهر قیدار استان زنجان تسلیت عرض کرده و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم غفران و رضوان و برای بازماندگان و علاقه‌مندان وی صبر و اجر مسئلت می‌ کنم.