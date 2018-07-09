افتخاری: امکان ندارد به حسینی اجازه جدایی بدهیم

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا افتخاری درباره ماجرای حضور ابراهیمی در یک تیم قطری گفت: ما بازیکن را که به زور نمی توانیم بیاوریم و با او قرارداد ببندیم. دو هفته است که با او تماس می گیریم ولی او تلفن ها را جواب نمی دهد. از طریق خسرو حیدری به او پیغام دادیم ولی بازهم با ما تماس نگرفت. تا اینکه یکی دو روز پیش متوجه شدیم که به قطر رفته و مذاکراتی را انجام داده است. ابراهیمی برای استقلال زیاد زحمت کشیده است. آخرهای فوتبالش است و می خواهد جایی برود که پول بیشتری بگیرد. البته او نیامد به ما بگوید چقدر می خواهد و نیامد حتی با ما مذاکره کند. شاید ما همان پول را به او می دادیم.

او در پاسخ به این سوال که حتی استقلال حاضر بود یک میلیون دلار را به ابراهیمی بپردازد، گفت: نه. قطر چنین پولی به بازیکن ایرانی نمی دهد. چه کسی تا الان یک میلیون دلار گرفته است؟

او در پاسخ به این سوال که چه زمانی ملی پوشان استقلال به تمرینات اضافه می شوند، گفت: این بازیکنان 14 روز مرخصی داشتند و از فردا باید به تمرین بیایند. اگر نیایند شفر گزارش می دهد و باشگاه بر اساس آیین نامه با آنها رفتار می کند.

افتخاری در واکنش به این سوال که آیا منتظری هروقت بخواهد می تواند از این تیم جدا شود، عنوان کرد: ما هیچ بازیکنی را به زور نگه نمی داریم. من کاری به قرارداد ندارم. بازیکن باید دلش با تیم و هوادارانش باشد. دلش برای تیمش بسوزد. قرارداد چیز تشریفاتی است. بازیکن خودش باید بخواهد و به زور اگر نگهش داریم، برای ما دیگر بازیکن نمی شود.

وی درباره جدایی مجید حسینی و حضورش در تیم ترکیه ای گفت: مجید حسینی فردا می آید با من صحبت کند. اصلا امکان ندارد با جدایی او موافقت کنیم. چون خودمان به او نیاز داریم. استقلال کمتر از تیم های دیگر پول نمی دهد. برخی از بازیکنان ما که در خارج هستند، کمتر از پولی که استقلال می دهد را می گیرند.

او درباره اردوی ترکیه گفت: قرار نبود امروز برویم. فردا راهی ترکیه می شویم.

افتخاری درباره جایگزین امید ابراهیمی، اظهار کرد: ما هم بیکار نمی شینیم. تلاش می کنیم و بازیکنی نخواهد بماند، جایگزینش را جذب می کنیم تا بتواند خلا را پر کند. در حد همان بازیکن یا بهتر از آن بازیکن باید باشد.

وی درباره بحث حضور بازیکن خارجی در استقلال گفت: شرایط ارزی کشور به گونه ای است که نمی توانیم ریسک کنیم. معلوم نیست شرایط ارزی ماه بعد چگونه است. یکی از بحث های ما و شفر برای همین بود. تلاش ما برای حفظ همین تیم است. جپارف و تیام هم قرار است به ترکیه بیایند و آنجا توافق می کنیم.

افتخاری درباره اظهارات منتشر شده مبنی بر انجام نشدن تست های پزشکی بازیکنان استقلال و عقد قرارداد با آنها، گفت: ما همه را برای تست معرفی کردیم. اینکه گفته اند با بازیکن مصدوم قرارداد بسته ایم، اشتباه است. من قراردادی جز دانشگر را امضا نکرده ام تا جواب تست پزشکی بیاید و بعد از جواب تست پزشکی قرارداد امضا می شود.