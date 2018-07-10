تساوی بلژیک و فرانسه در نیمه نخست

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی فوتبال فرانسه و بلژیک از ساعت ۲۲:۳۰ امشب سه‌شنبه در مرحله نیمه نهایی جام جهانی روسیه در ورزشگاه سنت پترزبورگ برگزار شد که با تساوی بدون گل دو تیم در نیمه نخست همراه بود

بازیکنان بلژیک در ۱۰ دقیقه ابتدایی بازی، تسلط کامل بر توپ و میدان داشتند. ادن هازارد که امشب بازوبند کاپیتانی بلژیک را بر بازو بسته بود با پاس های مروان فلینی و دی بروین، نفوذهای زیادی به محوطه جریمه فرانسه داشت اما دفاع مستحکم قهرمان جام جهانی ۱۹۹۸ مانع از این شد که او و هم تیمی هایش در بلژیک به گل برسند.

در ادامه شاگردان آبی پوش دیدیه دشام در تیم ملی فرانسه موفق شدند با پاسکاری های دقیق خود راه نفوذ به دروازه کورتوا در بلژیک را پیدا کنند و موقعیت هایی را توسط کیلیان امباپه و گریزمان ایجاد کنند. اما دفاع منطقی و مستحکم بلژیک مانع از گلزنی خروس ها شد تا این دیدار در نیمه نخست گلی را به همراه نداشته باشد.