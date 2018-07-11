آقاجانیان: تیم ملی فوتبال تا ۱۰ سال تامین است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون فوتبال، مارکار آقاجانیان با ابراز تشکر و قدردانی از مقام معظم رهبری اظهار کرد: جا دارد به عنوان عضوی از تیم ملی فوتبال از ایشان تشکر خاص داشته باشم که با پیامهای محبت آمیزشان انرژی مثبت بیشتری را به اعضای تیم ملی دادند و در آینده هم مطمئنا اعضای تیم با روحیه و توان مضاعفی برای سربلندی پرچم ایران عزیز خواهند جنگید.

وی به خوشحالی و رضایت مردم از عملکرد تیم ملی ایران در رقابتهای جام جهانی اشاره کرد و گفت: بنده به نوبه خودم و از طرف کادر فنی و بازیکنان از تمام هواداران خوب تیم ملی تشکر می کنم؛ چه هوادارانی که در طول مسابقات و حتی قبل تر از آن از داخل ایران و همینطور در ورزشگاه‌ها از تیم ملی حمایت کردند و چه هوادارانی که برای قدردانی از عملکرد تیم ملی در ساعت چهار صبح به فرودگاه آمدند و از تیم ملی آنچنان استقبال کردند. امیدوارم با این حمایت‌ها تیم ملی همیشه رو به جلو حرکت کند و باعث افتخار ایران شود.

آقاجانیان با بیان اینکه پیش از شروع رقابتها، گروهی خاص مسائلی را درباره تیم ملی مطرح کردند و حتی برای تیم ملی جوک ساختند، گفت: این گروه تیم ملی را به پراید تشبیه کردند و حریفان به فراری تشبیه شدند اما واقعیت این است بعد از قرعه‌کشی با برنامه‌ریزی که آقای کی‌روش انجام دادند تیم ملی تمرینات ۲ روزه ریکاوری بدنی و کارهای ذهنی را آغاز کرد. از همان روز نخست کل گروه تیم ملی به کارش اعتقاد داشت و آرام آرام خودمان را به هدفمان نزدیکتر کردیم. البته هدف نهایی گروه صعود به دور دوم رقابتها بود و در حالی که خیلی‌ها پیش از جام جهانی فکر این موضوع را هم نمی‌کردند اما تیم ملی با همین هدف وارد مسابقات شد و اگر کمی خوش شانس بودیم یا از نگاه فنی، اگر اردوی اولیه‌مان با حضور تمامی بازیکنان برگزار می‌شود و بعضی از بازی‌های تیم ملی لغو نمی‌شد، می‌توانستیم به غیر از کسب بهترین نتیجه تاریخ فوتبال ایران به مرحله حذفی هم صعود کنیم.

وی افزود: قبل از بازی‌ها خیلی‌ها حتی این شانس را برای ما قائل نبودند که به رویای صعود به دور دوم جام جهانی فکر کنیم اما وقتی کار با تمرینات ریکاوری ذهنی و بدنی استارت خورد و تا زمانی که در جام جهانی تمرینات‌مان را پیش می‌بردیم به این موضوع اعتقاد داشتیم و نقش آقای کی‌روش به عنوان فرمانده تیم غیرقابل انکار است.

مربی تیم ملی به ستایش رسانه‌های بزرگ دنیا و کارشناسان مطرح فوتبال جهان از نمایش تیم ملی در جام جهانی اشاره کرد و گفت: بخش اعظم هواداران فوتبال ایران از عملکرد تیم ملی در روسیه رضایت دارند و این مهر تاییدی بر عملکرد تیم ملی در جام جهانی است. درباره نقش آقای کی‌روش در این عملکرد هم نیازی به توضیح نیست چرا که هیچ کس نمی‌تواند منکر نقش اصلی ایشان در این عملکرد باشد و نقش‌شان به طور کامل مشخص است. سرمربی تیم ملی برای موفقیت تیم تمام تلاشش را انجام داد و تعصبش را به تیم ملی بارها نشان داد؛ به ویژه آن جایی که حتی برای موفقیت تیم ملی ایران در مقابل تیم ملی کشورش ایستاد و از حق ایران در مقابل پرتغال دفاع کرد.

آقاجانیان به برخی نقل قول‌ها درباره تقسیم عملکرد بازیکنان تیم ملی به داخلی و لژیونر اشاره داشت و افزود: بعضی افراد این تبعیض در عملکرد را مطرح کردند اما جا دارد توضیح دهم که کادر فنی، پزشکی و کل گروه تیم ملی چطور تلاش کردند تا بازیکن مصدومی مثل مجید حسینی دو ماه به صورت اختصاصی در تیم ملی تمرین کند و به مسابقات برسد. این را هم خود بازیکن و هم باشگاه استقلال می‌توانند شهادت دهند که چطور این بازیکن به درمان، ریکاوری و فیزیوتراپی در تیم ملی پرداخت و به تدریج خودش را به وضعیت ایده آل رساند تا بتواند در بالاترین سطح فوتبال دنیا بازی کند؛ بازیکنی ۲۱ ساله که کمتر کسی فکر می کرد بتواند در جام جهانی بازی کند و این هم فقط از فردی مثل آقای کی روش بر می آید که چنین ریسکی کند.

وی افزود: امید ابراهیمی هم بازیکنی بود که در آخرین بازی استقلال در فصل بازی نکرد و با مصدومیت به تیم ملی آمد و کادر تیم ملی تلاش بسیار زیادی انجام داد تا این بازیکن به شرایط بازی برسد. او حتی در بازی برابر ترکیه هم در وضعیت ۵۰ درصد بود اما با کارهایی که از سوی کادر تیم ملی انجام گرفت توانست به سطح بازی در جام جهانی برسد. وحید امیری هم هفته‌ای دو تا سه روز به پک می‌آمد تا مشکل کتفش برطرف شود و همیشه زیر نظر کادر پزشکی تیم ملی بود تا آماده جام جعهنی شود. پِژمان منتظری، روزبه چشمی و خیلی دیگر از بازیکنان در تیم ملی از این خدمات که البته وظیفه کادر فنی بود، بهره بردند.

مربی تیم ملی فوتبال افزود: تمام حرف آقای کی‌روش در این مدت این بود که بازیکنان را با تجهیز مجموعه پک به آخرین حد آمادگی جسمانی و ذهنی برسانیم. به طور مثال قبل از جام جهانی برخی بر روی علیرضا بیرانوند حساب باز نمی‌کردند اما دیدید که در جام جهانی چه اتفاقی افتاد. بیرانوند همان بیرانوند بود اما با کارهای اصولی‌تری که از لحاظ ذهنی و تمرینی روی او انجام گرفت به شرایط بسیار بهتری رسید. بقیه بازیکنان نیز چنین شرایطی داشتند. رامین رضاییان، مهدی طارمی، مرتضی پورعلی گنجی و در مجموع همه بازیکنان با تمرینات سخت به بالاترین سطح رسیدند و کادر فنی و در راس آن آقای کی‌روش تمام وقت برای بازیکنان زحمت کشیدند و مطمئنا هیچ کس نمی‌تواند بین این گروه مشکلی ایجاد کند.

آقاجانیان ادامه داد: باور به توانایی تیم برای رسیدن به رویای صعود چیزی بود که ابتدا آقای کی‌روش به ما تزریق کردند و توانستیم این باور را به بازیکنان انتقال دهیم. کارهای خیلی زیادی انجام شد و کسانی که در کنار تیم ملی بودند مانند مسوولان فدراسیون دیدند که در تیم ملی چگونه کارها انجام شد و چگونه به جزییات پرداختیم و در نهایت بازیکنان توانستند به نحو احسن آنچه را که کادر فنی خواست در زمین پیاده کنند. به اعتقاد من این بازیکنان شایسته بیشتر از اینها هستند.

او در پاسخ به این سوال که پس از صعود ژاپن از مرحله گروهی فضای دو قطبی در برخی رسانه‌ها ایجاد شد و بسیاری بین ایران و ژاپن به مقایسه پرداختند، گفت: برای پاسخ به این سوال باید این واقعیت را بگوییم که ژاپن و کره جنوبی از لحاظ سیستماتیک، سخت افزاری و برنامه ریزی برای تیم‌های پایه و همچنین آینده نگری چشم انداز سی ساله داشته و دارند. برای درک بهتر این موضوع یک مثال می‌زنم. ژاپن و کره‌جنوبی ۱۶ سال قبل میزبانی جام جهانی را بر عهده داشتند و توانستند یک رویداد بزرگ را برگزار کنند. بر اساس همین واقعیت شما می‌توانید متوجه شوید که آنها از چند سال قبل جام جهانی ۲۰۰۲ کار سیستماتیک خود را آغاز کرده اند؛ برنامه‌ای که همچنان تداوم دارد.

آقاجانیان افزود: کره، ژاپن و استرالیا برنامه یک ساله یا کوتاه مدت ندارند و همیشه بلند مدت به آینده نگاه می‌کنند و هیچ چیز نمی‌تواند جلوی آنها را بگیرد بنابراین نمی‌شود مقایسه‌ای انجام داد. ما بر اساس داشته‌هایمان حرکت کردیم. در دو سال اخیر ما به زمین ۶۰ متری پژوهشگاه نفت قانع بودیم و جا دارد از مسوولان این پژوهشگاه تشکر کنم اما تیمی که همه از آن توقع دارند تا بهترین نتیجه را بگیرد و توانست بهترین نتیجه تاریخ فوتبال ایران را در جام جهانی کسب کند در زمین ۶۰ متری تمرین کرد و این یک واقعیت است. این مقایسه را می‌شود از لحاظ بازی‌های دوستانه هم انجام داد که رقبایمان بدون مشکل مالی به مصاف حریفان می‌رفتند. فدراسیون فوتبال ایران هم تمام تلاشش را کرد تا بهترین امکانات را در اختیار تیم ملی بگذارد اما این واقعیت است که محدودیت بودجه‌ای وجود داشت؛‌ موضوعی که به هیچ وجه ژاپن و کره جنوبی با آن روبه‌رو نیستند.

مربی تیم ملی در پاسخ به این سوال که پس از پایان جام برای ایران مهمترین دستاورد فوتبال ایران از این رقابتها را چه می‌دانید، گفت: حضور در جام جهانی دستاوردهای زیادی برای فوتبال ایران داشت که یکی از این دستاوردهای مهم این بود که آینده فوتبال ما حداقل برای ۱۰ سال با توجه به بازیکنان جوانی که در تیم ملی بازی کردند، تامین شد و این برای آینده فوتبال ایران بسیار مهم است. این بازیکنان نشان دادند با حمایتهای بیشتر می‌توانند کارهای بزرگتری انجام دهند. ضمن اینکه شخصیت و نگاه فوتبال دنیا نسبت به فوتبال ایران تغییر پیدا کرد و اکنون همه رسانه‌های بزرگ دنیا با احترام فراوانی درباره فوتبال ایران صحبت می‌کنند.

آقاجانیان افزود: از جمع ۲۳ بازیکنی که در جام جهانی در ترکیب تیم ملی ایران حضور داشتند تنها چهار بازیکن سابقه بازی در جام جهانی را داشتند که دو نفر از این چهار بازیکن دقایق بسیار کمی در جام جهانی برزیل بازی کردند. این یعنی ۱۹ بازیکن ایران سابقه حضور در جام جهانی را نداشتند و این نشان می‌دهد که تیم ما کاملا جوان بود و با وجود این جوانی تحت تاثیر فشار مسابقات قرار نگرفت. این در حالی است که در همین جام جهانی هم دیدیم که بعضی از بازیکنان بزرگ دنیا نتوانستند فشار جام جهانی را تحمل کنند. شاید اگر داوری‌ها کمی با ما مهربانتر بود، تیم ما می‌توانست به مرحله بعد صعود کند.

او در پاسخ به برخی انتقادها از نمایش دفاعی ایران برابر اسپانیا اظهار کرد: هیچ تیمی مقابل اسپانیا تهاجمی بازی نمی‌کند چون نوع فوتبال این تیم چنین اجازه‌ای را به رقبا نمی‌دهد. برای مثال بازی روسیه و اسپانیا را نگاه کنید. روسیه به عنوان تیمی که چهار سال بدون فشار مسابقات انتخابی جام جهانی، خودش را برای حضور در جام جهانی آماده می‌کرد و بهترین بازیهای دوستانه را پشت سر گذاشت و از امتیاز تماشاگر و میزبانی برخوردار بود برابر اسپانیا ۱۲۰ دقیقه دفاع کرد و مالکیت ۲۱ به ۷۹ داشت و توانست با نمایشی کاملا تدافعی بعد از وقتهای اضافی در ضربات پنالتی اسپانیا را شکست دهد. این واقعیتی است که نمی‌شود کتمان کرد و در کل جام تنها کمی مراکش برابر اسپانیا تهاجمی بازی کرد چون آنها هم در آن بازی چیزی برای از دست دادن نداشتند و باید اسپانیا را شکست می‌دادند.

آقاجانیان در پایان گفت: بهتر است یادآوری کنم که همیشه آرزوی فوتبال ایران این بود که تیم ملی به جام جهانی صعود کند و تیم ملی ایران توانست برای دومین بار پیاپی دو بازی مانده به جام جهانی و بدون گل خورده به جام جهانی صعود کند. این تیم در روسیه هم توانست بهترین نتیجه تاریخ فوتبال ایران را کسب کند و طبیعی است که بعد از این نمایش باید بیشتر به تیم ملی احترام بگذاریم.