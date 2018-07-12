افق کوروش موفق به دریافت جایزه ملی مسئولیت اجتماعی شد

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش، تندیس و اعتبارنامه جایزه ملی مسئولیت اجتماعی به جهت اهتمام در ایفای نقش مسئولیت اجتماعی، دفاع از میراث فرهنگی ناملموس کشور و حمایت از فرهنگ و هنر ایران از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش اهداء شد.

در نخستین آیین رونمایی از ثبت ملی مکتب نستعلیق میرعماد الحسنی که با حضور علی اصغر مونسان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران، کیا پارسا مدیر مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد، محمد حسن طالبیان معاون میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران، عبدالمهدی مستکین مدیر بخش فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو- ایران، مدیرکل دفتر ثبت آثار و حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی و جمعی از مدیران بانک ها، شرکت های بیمه و سایر سازمان های بزرگ صنعتی و تجاری در مجموعه تاریخی فرهنگی سعد آباد برگزار شد، از شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش به جهت حمایت از کالای ایرانی و دفاع از هویت ملی تجلیل شد.

در ادامه این مراسم ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران با اهدای گواهینامه جایزه ملی مسئولیت اجتماعی از اقدامات ارزنده مجموعه افق کوروش به عنوان برند حامی فرهنگ و هنر ایران و در راستای حفظ هویت ملی و معرفی ظرفیت های غنی فرهنگی و تمدنی ایران زمین، تقدیر شد.

در پایان این گردهمایی، همچنین به جهت مشارکت فعال در آیین رونمایی از ثبت ملی مکتب نستعلیق میرعماد، برند شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش به پاسِ حمایت از فرهنگ و هنر ایران روی لوح و کتیبه جهانی میرعماد ثبت و در موزه سعدآباد به عنوان یک سند ملی و تاریخی قرار گرفت.