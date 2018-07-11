به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، مستند بلند «زنانی با گوشواره‌های باروتی» به کارگردانی رضا فرهمند و تهیه‌کنندگی مرتضی شعبانی، پس از کسب جایزه‎ از جشنواره «سینما حقیقت» در سال گذشته در اولین حضور بین‌المللی خود در هفتاد و یکمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم لوکارنو به رقابت با دیگر آثار می‌پردازد.

پخش بین‌المللی این فیلم با «ArtHouse Cinematheque» با مدیریت مرجان علیزاده است.

«زنانی با گوشواره های باروتی» در بخش هفته منتقدین Semaine de la critique جشنواره که یکی از بخش‌های اصلی و مسابقه‌ای این فستیوال است، شرکت می‌کند.

در تعریف این بخش در سایت جشنواره آمده است: این بخش روی فیلم‌های نوآورانه با محتواهای بزرگ تمرکز می‌کند. فیلم‌هایی پررنگ که دیدگاه‌های جدیدی را باز می‌کنند و در جهان بحث برانگیزند.