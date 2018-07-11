کین: نرسیدن انگلیس به فینال دردناک است/ شجاعانه بازی کردیم

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی فوتبال انگلیس و کرواسی از ساعت ۲۲:۳۰ چهارشنبه در مرحله نیمه نهایی جام جهانی روسیه در ورزشگاه لوژنیکی برگزار شد که با تساوی یک - یک در پایان نود دقیقه همراه بود. با این حال کرواسی در وقت های اضافی به گل دوم رسید تا پیروز میدان شده و به فینال برسد. تریپی‌یر(۵) برای انگلیس و پرشیچ (۶۸) و مانژوکیچ (۱۰۹) برای کرواسی گلزنی کردند.

هری کین کاپیتان تیم ملی فوتبال انگلیس در مورد این بازی گفت: بازی خیلی سختی بود. ما شجاعانه بازی کردیم. در حد توانمان تلاش کردیم. این نتیجه دردناک است اما با سربلندی از زمین خارج خواهیم شد. باید از این شکست درس بگیریم و سراغ آینده برویم.

وی در مورد فرصت هایی که تیمش از دست داد گفت: بله فرصت های خوبی داشتیم. این فقط اما و اگر است در این بازیهای بزرگ این جزئیات هستند که نتیجه را رقم می زنند. ما خودمان کار را برای خودمان سخت کردیم. می توانستیم بهتر نتیجه بگیریم.

کین ادامه داد: می توانستیم بهتر کار کنیم اما کار بزرگی کردیم که تا این مرحله از مسابقات رسیدیم. ما می توانیم در آینده پیشرفت کنیم. قدم بعدی ما این است که در دوره بعد یک پله جلوتر برویم. امیدوارم این روند را ادامه دهیم.