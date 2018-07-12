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۲۱ تیر ۱۳۹۷، ۱۰:۰۲

جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه؛

مانزوکیچ: رسیدن به فینال جام جهانی یک معجزه است

مانزوکیچ: رسیدن به فینال جام جهانی یک معجزه است

مهاجم تیم ملی فوتبال کرواسی شکست انگلیس و رسیدن به فینال جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه را یک معجزه می‌داند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به عقیده ماریو مانزوکیچ پیروزی ۲ بر یک تیم ملی کرواسی مقابل سه شیرها در مرحله نیمه نهایی و رسیدن به فینال این رقابت ها یک معجزه است.

این مهاجم تیم ملی کرواسی گفت: این یک معجزه است. تنها تیم های بزرگ می توانند مانند بازی امشب ما شجاع باشند و زمانی که یک گل عقب هستند مبارزه کنند تا ببرند. ما با جون و دل بازی کردیم و در این رقابت بالا آمدیم.

این بازیکن با بیان اینکه از عملکردم در تمامی بازی ها راضی هستم، ادامه داد: برای تیم اینجا هستم. باید بگویم عاشق چنین بازی هایی هستم. ما توسط دانمارک و روسیه تحت فشار زیادی بودیم اما همه دیدید امروز چه کار کردیم.

مانزوکیچ گفت: ما مقابل انگلیس در زمین مانند شیر بودیم، در فینال نیز همینطور خواهیم بود. از بازی کردن این چنینی لذت می بریم.

کد مطلب 4344677

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