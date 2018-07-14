«وحید رضایی» پاسخگوی افکار عمومی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که وحید رضایی در تمرینات فجری‌ها حاضر شد و همه آماده بستن قراردادش با باشگاه فجر بودند، این مربی شیراز را ترک کرد و در پیامی از پذیرفتن مسئولیت سرمربی گری فجر عذرخواهی کرد.

رسول فلاح مدیرعامل فجر شهید سپاسی شیراز ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در این خصوص گفت: ما رو در رو و به صورت تلفنی با وحید رضایی صحبت کردیم و مشکلی برای جدایی از ذوب آهن وجود نداشت.

فلاح ادامه داد: علی رغم مخالفت امید نمازی سرمربی ذوب آهن، رضایی به ما اعلام کرد مشکلاتش را حل کرده و در تمرینات تیم فجر حاضر و حتی دستیارانش را نیز معرفی کرد، ولی در اقدامی عجیب به اصفهان بازگشت و در تماس با باشگاه گفت: نمی‌توانم با فجر باشم.

وی افزود: وحید رضایی با امروز و فردا کردن و وقت کشی، لطمات زیادی به فجر وارد کرد و باید در برابر افکار عمومی پاسخگو باشد.

مدیرعامل فجرسپاسی شیراز در مورد انتخاب سرمربی این تیم هم گفت: باید فرد جدیدی را به عنوان سرمربی انتخاب کنیم و تیم ریشه دار و قدیمی فجر نباید ملعبه دست افرادی باشد که با کارهایشان می‌خواهند این تیم را نابود کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فجر شهید سپاسی شیراز که در فصل گذشته جز مدعیان صعود به لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور به حساب می‌آمد، برای حضور در فصل جدید لیگ دسته یک، حال و روز خوبی ندارد و با جدا شدن بسیاری از بازیکنان تراز اول خود و ابهام در خصوص انتخاب سرمربی جدید این تیم، به نظر می‌رسد نباید انتظار یک تیم مدعی را از فجری‌ها داشت.