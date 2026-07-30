معرفی ۷ عضو تیم کوراش برای حضور در بازیهای آسیایی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کوراش ایران برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا چهار سهمیه در بخش بانوان و سه سهمیه در بخش مردان دارد که پس از برگزاری مسابقات انتخابی و با تصمیم کمیته فنی انجمن کوراش هفت ورزشکار فوق انتخاب و معرفی شدند.

بر همین اساس در بخش بانوان چهار ورزشکار در دو وزن به این مسابقات اعزام می شوند. طاهره آذرپیوند از کهکیلویه و بویراحمد به همراه پردیس عیدی وندی از اصفهان در وزن ۵۷- کیلوگرم، مریم پیمانی از لرستان و فاطمه برمکی از مازندران در وزن ۸۷+ کیلوگرم با هدایت بتول پاکرو به عنوان سرمربی و فاطمه سلامی در این دوره از بازیها حضور خواهند داشت.

در بخش مردان نیز سه نماینده ایران در دو وزن مسافر ناگویا خواهند بود. مجید وحید بریمانلو در وزن ۶۶- کیلوگرم، رامین و رضا احمد زاده در وزن ۸۱- کیلوگرم(هرسه از خراسان شمالی) با هدایت الیاس علی اکبری به عنوان سرمربی و مصطفی دلیریان به عنوان مربی راهی ناگویا خواهند شد.

در بخش مردان در صورت عدم اعزام هر کدام از ورزشکاران ، صادق آذرنگ که یک طلای بازیهای آسیایی در کارنامه دارد در وزن ۹۰+ کیلوگرم اعزام خواهد شد.