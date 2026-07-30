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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۵

معرفی ۷ عضو تیم کوراش برای حضور در بازیهای آسیایی

معرفی ۷ عضو تیم کوراش برای حضور در بازیهای آسیایی

انجمن کوراش ایران که نزدیک به دو سالی است به صورت مستقل فعالیت می کند، با هفت ورزشکار در بازیهای آسیایی حضور خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کوراش ایران برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا چهار سهمیه در بخش بانوان و سه سهمیه در بخش مردان دارد که پس از برگزاری مسابقات انتخابی و با تصمیم کمیته فنی انجمن کوراش هفت ورزشکار فوق انتخاب و معرفی شدند.

بر همین اساس در بخش بانوان چهار ورزشکار در دو وزن به این مسابقات اعزام می شوند. طاهره آذرپیوند از کهکیلویه و بویراحمد به همراه پردیس عیدی وندی از اصفهان در وزن ۵۷- کیلوگرم، مریم پیمانی از لرستان و فاطمه برمکی از مازندران در وزن ۸۷+ کیلوگرم با هدایت بتول پاکرو به عنوان سرمربی و فاطمه سلامی در این دوره از بازیها حضور خواهند داشت.

در بخش مردان نیز سه نماینده ایران در دو وزن مسافر ناگویا خواهند بود. مجید وحید بریمانلو در وزن ۶۶- کیلوگرم، رامین و رضا احمد زاده در وزن ۸۱- کیلوگرم(هرسه از خراسان شمالی) با هدایت الیاس علی اکبری به عنوان سرمربی و مصطفی دلیریان به عنوان مربی راهی ناگویا خواهند شد.

در بخش مردان در صورت عدم اعزام هر کدام از ورزشکاران ، صادق آذرنگ که یک طلای بازیهای آسیایی در کارنامه دارد در وزن ۹۰+ کیلوگرم اعزام خواهد شد.

کد مطلب 6903556

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    نظرات

    • IR ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۹
      6 0
      پاسخ
      هنوز کوراش ایران از جودوکاران استفاده میکند و کوراش یک کلاس آموزشی در ایران ندارد .

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