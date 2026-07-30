سفر مدیرعامل پرسپولیس به ترکیه

به گزارش خبرنگار مهر، مدیران باشگاه پرسپولیس در ادامه روند نظارت بر برنامههای آمادهسازی این تیم، راهی اردوی سرخپوشان در ترکیه خواهند شد.
پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس به همراه دو تن از مدیران این باشگاه، صبح جمعه عازم ترکیه میشوند تا با حضور در اردوی تیم در شهر ارزروم، از نزدیک در جریان آخرین وضعیت فنی، اجرایی و نقلوانتقالاتی سرخپوشان قرار بگیرند.
قرار است مدیرعامل پرسپولیس در مدت حضور خود در اردوی ترکیه، جلساتی را با اعضای کادر فنی و مسئولان تیم برگزار کند و آخرین شرایط مربوط به روند آمادهسازی، وضعیت بازیکنان، برنامههای پیشفصل و همچنین پرونده نقلوانتقالات را مورد بررسی قرار دهد.
همچنین در جریان این سفر، نشستهایی میان مدیران باشگاه و مهدی تارتار برگزار شود تا درباره آخرین نیازهای فنی تیم و روند تکمیل فهرست بازیکنان برای فصل آینده تصمیمگیری شود.
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