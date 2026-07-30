به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، اندیشکده آمریکایی مطالعات راهبردی و بینالمللی (CSIS) اعلام کرد که ذخایر موشکهای رهگیر «پاتریوت PAC-3 MSE» آمریکا از ۲۸ فوریه تاکنون با کاهش ۶۵ درصدی به حدود ۷۵۹ فروند رسیده است.
بر اساس گزارش این مؤسسه آمریکایی، سالانه تنها ۱۸۳ فروند موشک رهگیر پاتریوت تولید میشود و تحویل آنها نیز حدود سهونیم سال زمان میبرد.
تازه ترین گزارش مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی همچنین نشان میدهد که ذخیره موشکهای رهگیر سامانه «تاد» هم از ۴۵۲ به ۲۷۸ موشک کاهش یافته است.
این اندیشکده آمریکایی تأکید کرد که بازسازی ذخیره موشکهای رهگیر سامانه تاد به چندین سال زمان نیاز دارد.
در بخش دیگری از گزارش مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی آمده است: کاهش ذخایر موشکی، واشنگتن و شرکایش را وادار میکند تا هنگام تصمیمگیری برای رهگیری موشکها، ریسکپذیر باشند.
این مؤسسه آمریکایی هشدار داد که کاهش ذخایر موشکهای رهگیر، در غیاب جایگزینهایی برای پاتریوت و تاد، خطرات را برای واشنگتن و شرکایش افزایش میدهد.
مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی همچنین اعلام کرد که بعد مسافت کشتیهای مجهز به موشکهای رهگیر «استاندارد»، توانایی آنها را در رهگیری تهدیدات محدود کرده است.
در همین حال، وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) درخواست ۶۷ میلیارد دلار بودجه اضافی ارائه کرده که بخشی از آن برای جبران کمبود ذخایر مهمات اختصاص خواهد یافت.
شبکه خبری «انبیسی» هم اخیرا به نقل از مقامات دولتی آمریکا فاش کرد که ارتش این کشور به دلیل تخلیه سریع ذخایر دفاع هوایی خود، ناچار به اجرای سیاست «شلیک گزینشی» در برابر موشکها و پهپادهای ایرانی شده است.
همزمان روزنامه «نیویورک تایمز» گزارش داد که دونالد ترامپ به دلیل هراس از تخلیه کامل زرادخانههای پاتریوت در منطقه، تصمیم به تعویق انداختن عملیاتهای تهاجمی بزرگ گرفته است؛ تصمیمی که در پی هشدار صریح «دن کین» رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا مبنی بر رسیدن ذخایر تسلیحاتی به سطح خطرناک اتخاذ شده است.
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