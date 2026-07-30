به گزارش خبرنگار مهر، کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) مجموعهای از اصلاحات ساختاری را برای افزایش عدالت رقابتی در لیگ نخبگان آسیا (AFC Champions League Elite) به تصویب رساند.
بر اساس مقررات جدید، این مسابقات از فصل ۲۷-۲۰۲۶ با حضور ۳۲ باشگاه برگزار خواهد شد و قرعهکشی مرحله لیگ نیز با چهار گلدان انجام میشود. در حالی که پیش از این تیمها در دو گلدان قرار میگرفتند.
همچنین هر باشگاه در مرحله لیگ، دو مسابقه برابر تیمهای هر گلدان برگزار خواهد کرد تا تعادل بیشتری در برنامه مسابقات ایجاد شود.
یکی دیگر از مهمترین تصمیمات AFC، برگزاری همزمان تمامی دیدارهای هفته پایانی مرحله لیگ در مناطق شرق و غرب آسیا است؛ اقدامی که با هدف حفظ عدالت رقابتی و جلوگیری از تأثیر نتایج سایر مسابقات بر سرنوشت تیمها اتخاذ شده است.
کمیته اجرایی AFC همچنین با دائمی شدن میزبانی عربستان سعودی از مرحله نهایی لیگ نخبگان آسیا موافقت کرد. بر این اساس، عربستان پس از برگزاری موفق دو دوره اخیر، میزبان مرحله نهایی این رقابتها در فصلهای ۲۷-۲۰۲۶، ۲۸-۲۰۲۷ و ۲۹-۲۰۲۸ خواهد بود.
همچنین تیم هایی که در دوره قبلی با وجود حذف شدن عملکرد خوبی داشته باشند برای تکمیل شدن لیگ با ۳۲ ایم شانس حضور در دوره بعدی را خواهند داشت.
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