به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عبدالرضا پورذهبی ظهر پنجشنبه در جریان بازدید از موکبهای مستقر در مرز بینالمللی باشماق مریوان، اظهار کرد: خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) توفیقی بزرگ و عبادتی ارزشمند است که با همت مردم، خادمان و دستگاههای اجرایی در این مرز به بهترین شکل در حال انجام است.
وی با قدردانی از تلاش شبانهروزی خادمان اربعین افزود: حضور نیروهای مردمی در کنار دستگاههای اجرایی، جلوهای از همدلی و عشق به اهلبیت (ع) است و این همراهی زمینه ارائه خدمات مطلوب به زائران را فراهم کرده است.
نماینده ولیفقیه در استان کردستان با بیان اینکه اربعین تنها یک مراسم عبادی نیست، بلکه یک جریان بزرگ فرهنگی و تمدنی است، تصریح کرد: موکبها باید در کنار ارائه خدمات رفاهی، به اجرای برنامههای فرهنگی، معرفتی و دینی نیز توجه ویژه داشته باشند تا زائران از این ظرفیت معنوی بیشترین بهره را ببرند.
پورذهبی ادامه داد: برگزاری محافل تلاوت قرآن کریم، سخنرانیهای معرفتی، پاسخگویی به مسائل شرعی، توزیع محصولات فرهنگی، اقامه نماز جماعت، مداحی و روایتگری درباره نهضت عاشورا از جمله برنامههایی است که میتواند در تعمیق باورهای دینی و انتقال پیام قیام امام حسین (ع) نقشآفرین باشد.
وی همچنین با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت خدمات رفاهی گفت: فراهم کردن امکانات مناسب برای اسکان، پذیرایی، استراحت، تأمین آب آشامیدنی، خدمات بهداشتی و درمانی و ایجاد محیطی آرام و منظم برای زائران باید همواره در اولویت برنامهریزی مسئولان و خادمان باشد.
نماینده ولیفقیه در استان کردستان خاطرنشان کرد: اخلاق نیکو، احترام و تکریم زائران، نماد فرهنگ اصیل مهماننوازی مردم کردستان است و این رفتار شایسته، تصویری ماندگار از این استان در ذهن زائران بر جای خواهد گذاشت.
پورذهبی با اشاره به اهمیت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، نیروهای امدادی، امنیتی و موکبهای مردمی اظهار کرد: همافزایی همه بخشها، زمینه ارائه خدمات مطلوب و تردد ایمن و آرام زائران از مرز باشماق را فراهم میکند.
وی در پایان با حضور در بخشهای مختلف موکب فرهنگ و موکب ۷ تن، ضمن گفتوگو با خادمان، از خدمات صادقانه آنان قدردانی کرد و برای همه خدمتگزاران اربعین حسینی آرزوی توفیق و قبولی خدمت داشت.
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