  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۴:۵۸

تراکتورسازی به مصاف سیواس ترکیه می‌رود

تراکتورسازی به مصاف سیواس ترکیه می‌رود

تراکتورسازی تبریز در آخرین بازی دوستانه خود در اردوی ترکیه فردا به مصاف تیم قدرتمند سیواس می رود .

به گزارش خبرگزاری مهر، شاگردان جان توشاک فردا در چهارمین بازی دوستانه خود در اردوی ترکیه به مصاف تیم لیگ برتری سیواس می روند. این تیم آخرین حریف تدارکاتی تراکتورسازی در اردوی ترکیه خواهد بود.  

سرخپوشان که تمرینات پرفشاری را برگزار می کنند عصر فردا از ساعت ۱۶:۳۰ در استادیوم اصلی شهر بولو کشور ترکیه به مصاف حریف ترکیه ای می رود.

تراکتورسازی در سه بازی دوستانه خود در کشور ترکیه تیم های کشلای جمهوری آذربایجان و گینجلر بیرلیقی ترکیه را با شکست بدرقه کرد و مقابل تیم ای آ شی رومانی به نتیجه تساوی رضایت داد.

کد خبر 4346340

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها