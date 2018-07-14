به گزارش خبرگزاری مهر، شاگردان جان توشاک فردا در چهارمین بازی دوستانه خود در اردوی ترکیه به مصاف تیم لیگ برتری سیواس می روند. این تیم آخرین حریف تدارکاتی تراکتورسازی در اردوی ترکیه خواهد بود.

سرخپوشان که تمرینات پرفشاری را برگزار می کنند عصر فردا از ساعت ۱۶:۳۰ در استادیوم اصلی شهر بولو کشور ترکیه به مصاف حریف ترکیه ای می رود.

تراکتورسازی در سه بازی دوستانه خود در کشور ترکیه تیم های کشلای جمهوری آذربایجان و گینجلر بیرلیقی ترکیه را با شکست بدرقه کرد و مقابل تیم ای آ شی رومانی به نتیجه تساوی رضایت داد.