به گزارش خبرگزاری مهر، ایسلند با رأی قاطع جایگزین آمریکا در شورای ۴۷ نفره حقوق بشر سازمان ملل متحد شد.

به گزارش راشا تودی، در حالیکه این کشور تنها به ۹۷ رأی برای عضویت در این نهاد مهم نیاز داشت، موفق به کسب ۱۷۲ رأی یعنی ۹۹.۴ آراء گردید و با شکست فرانسه موفق شد به عضویت این نهاد بین المللی درآید.

این در حالیست که ایسلند به مدت ۳ سال در این شورا خواهد ماند.

لازم به ذکر است، آمریکا ماه گذشته با ایراد اتهام واهی به این شورا و به دلیل محکومیت جنایت های گسترده رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان اعلام کرد که از این نهاد خارج می شود.